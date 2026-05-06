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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानचूरू में रोडवेज बस का ब्रेक हुआ फेल, बोलेरो सहित कई वाहनों को मारी टक्कर, सर्किल से टकराई

चूरू में रोडवेज बस का ब्रेक हुआ फेल, बोलेरो सहित कई वाहनों को मारी टक्कर, सर्किल से टकराई

Churu News In Hindi: चूरू रोडवेज की बस ने ब्रेक फेल होने के बाद बोलेरो सहित कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद सर्किल से टकरा गई. हालांकि, गनीमत रही कि हादसे में किसी जान नहीं गई.

By : मुबारिक खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 08:54 PM (IST)
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राजस्थान स्थित चूरू के पंखा सर्किल पर बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है, यहां यात्रियों से भरी चूरू रोडवेज की बस ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित हो गई. बस ने एक साथ वाहनों को टक्कर मार दी, हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस ने पहले पंखा सर्किल के पास फुटपाथ पर लगी बूट पॉलिश की दुकान को कुचल दिया, इसके बाद एक बोलेरो को टक्कर मारी और फिर दो बाइकों को रौंदते हुए सर्किल से जा टकराई. हालांकि, गनीमत यह रही की इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. कोतवाली पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है.

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पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से कराया किनारे

वहीं, इस हादस की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर बस में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया. इसके साथ ही हादसे के बाद मौके पर लोगों की जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई थी, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से साइड कर आवागमन सुचारू कराया.

बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा

घटना को लेकर सब इंस्पेक्टर फरमान खान ने बताया कि रतनगढ़ -चूरू रूट की रोडवेज बस चूरू पहुंची थी. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया बस का ब्रेक फेल होने की बात सामने आई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस को आता बाइक सवारों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई.

बाइक से कूदकर युवक ने बचाई जान

वहीं, इस हादसे का शिकार हुए बिहार निवासी फारूक ने बताया कि मैं पंखा सर्किल किसी काम से आया और तभी सामने से बस को तेजी से आते देख बाइक से कूद गया. पीड़ित ने समय रहते बाईक से कूदकर जान बचाई, वरना आज उसकी जान भी जा सकती थी.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 06 May 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Churu News RAJASTHAN NEWS
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