जयपुर शहर की बदहाल ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुधारने के लिए जयपुर ट्रैफ़िक पुलिस की ओर से नया प्लान तैयार किया गया है. 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक चल रहे इस अभियान के तहत परकोटे के मुख्य मार्गों पर अब ई रिक्शा का संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा. शहर में बढ़ते ट्राफिक और आम जन को हो रही परेशानी को देखते हुए, DCP ट्रैफिक सुमित मेहरडा ने ये शुरुआत की है. शहरवासियों को ट्रैफ़िक जाम से निजात दिलाने के लिए ये अनूठी पहल की गई है.

स्लो मूविंग वाहनों पर भी प्रतिबंध

शहर के परकोटे इलाक़े में लगातार बढ़ते ट्रैफ़िक दबाव के चलते ट्रैफ़िक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उसी को देखते हुए जयपुर ट्रैफ़िक पुलिस की ओर से ये अभियान चलाया गया है. और वहीं पर्यटन सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सैलानियों को किसी तरह की परेशानी न हो उसके मद्देनज़र यह फ़ैसला लिया गया है.

अब परकोटे की सड़कों पर आवागमन आसानी से हो पा रहा है, और वहीं अब परकोटे में स्लो मूविंग और हल्के मालवाहक वाहनो का संचालन सुबह 9 से रात 8 बजे तक नहीं हो सकेगा.

10 जनवरी तक जारी रहेगा अभियान

DCP ट्रैफ़िक सुमित मेहरडा ने बताया कि पर्यटन सीज़न शुरू हो चुका है, उसी के साथ साथ परकोटे में ई रिक्शों का संचालन बढ़ने से आम जन और व्यापारियों को भी ख़ासी परेशानी हो रही थी. जिसके तहत इस अभियान की शुरुआत की गई. 10 जनवरी तक ये अभियान चलेगा.

अभियान के बाद भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है, परकोटे में अवैध रूप से ई रिक्शों का संचालन बंद होगा. यदि कोई नियम विरुद्ध ई रिक्शों का संचालन करता पाया जाता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

10 हजार ई-रिक्शों का पंजीयन निलंबित

मेहरडा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से उन्हें पत्र मिला है जिसके तहत आरजे 14 की ई पी सीरीज़ के क़रीब 10, हज़ार ई रिक्शों का पंजीयन निलंबित हो चुका है. लंबे समय से बिना फ़िटनेस और RC के निलंबित ई-रिक्शे चल रहे हैं जिन पर अब ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी. आज से निलंबित ई रिक्शों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस अवैध रूप से संचालित ये रिक्शों पर कार्रवाई करेगी.

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य

1. परकोटे इलाके में ट्रैफिक जाम कम करना

2. पर्यटकों को सुविधा प्रदान करना

3. व्यापारियों को राहत देना

4. अवैध वाहनों पर अंकुश लगाना

5. शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाना