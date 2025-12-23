हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में इन रास्तों पर बैन हुए ई-रिक्शा, आने-जाने में हो सकती है थोड़ी मुश्किल, लेकिन ट्रैफिक होगा कम

जयपुर में इन रास्तों पर बैन हुए ई-रिक्शा, आने-जाने में हो सकती है थोड़ी मुश्किल, लेकिन ट्रैफिक होगा कम

Jaipur News: DCP ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने परकोटे इलाके में ई-रिक्शा संचालन पर रोक लगा दी है. 20 दिसंबर से जारी इस अभियान में 10 हजार ई-रिक्शों का पंजीयन निलंबित किया जा चुका है.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Dec 2025 02:59 PM (IST)
जयपुर शहर की बदहाल ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुधारने के लिए जयपुर ट्रैफ़िक पुलिस की ओर से नया प्लान तैयार किया गया है. 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक चल रहे इस अभियान के तहत परकोटे के मुख्य मार्गों पर अब ई रिक्शा का संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा. शहर में बढ़ते ट्राफिक और आम जन को हो रही परेशानी को देखते हुए, DCP ट्रैफिक सुमित मेहरडा ने ये शुरुआत की है. शहरवासियों को ट्रैफ़िक जाम से निजात दिलाने के लिए ये अनूठी पहल की गई है.

स्लो मूविंग वाहनों पर भी प्रतिबंध

शहर के परकोटे इलाक़े में लगातार बढ़ते ट्रैफ़िक दबाव के चलते ट्रैफ़िक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उसी को देखते हुए जयपुर ट्रैफ़िक पुलिस की ओर से ये अभियान चलाया गया है. और वहीं पर्यटन सीज़न की भी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सैलानियों को किसी तरह की परेशानी न हो उसके मद्देनज़र यह फ़ैसला लिया गया है.

अब परकोटे की सड़कों पर आवागमन आसानी से हो पा रहा है, और वहीं अब परकोटे में स्लो मूविंग और हल्के मालवाहक वाहनो का संचालन सुबह 9 से रात 8 बजे तक नहीं हो सकेगा.

10 जनवरी तक जारी रहेगा अभियान

DCP ट्रैफ़िक सुमित मेहरडा ने बताया कि पर्यटन सीज़न शुरू हो चुका है, उसी के साथ साथ परकोटे में ई रिक्शों का संचालन बढ़ने से आम जन और व्यापारियों को भी ख़ासी परेशानी हो रही थी. जिसके तहत इस अभियान की शुरुआत की गई. 10 जनवरी तक ये अभियान चलेगा.

अभियान के बाद भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है, परकोटे में अवैध रूप से ई रिक्शों का संचालन बंद होगा. यदि कोई नियम विरुद्ध ई रिक्शों का संचालन करता पाया जाता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

10 हजार ई-रिक्शों का पंजीयन निलंबित

मेहरडा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से उन्हें पत्र मिला है जिसके तहत आरजे 14 की ई पी सीरीज़ के क़रीब 10, हज़ार ई रिक्शों का पंजीयन निलंबित हो चुका है. लंबे समय से बिना फ़िटनेस और RC के निलंबित ई-रिक्शे चल रहे हैं जिन पर अब ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी. आज से निलंबित ई रिक्शों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस अवैध रूप से संचालित ये रिक्शों पर कार्रवाई करेगी.

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य

1. परकोटे इलाके में ट्रैफिक जाम कम करना
2. पर्यटकों को सुविधा प्रदान करना
3. व्यापारियों को राहत देना
4. अवैध वाहनों पर अंकुश लगाना
5. शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाना

 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Dec 2025 02:57 PM (IST)
