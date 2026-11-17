राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा देखने को मिली है. यहां सोमवार हार मिलने से नाराज प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पोलिंग टीम पर ही हमला कर दिया. इस हमले में कई मतदान कर्मी घयायल हो गए हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. ये घटना बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली बावड़ी निनामा ग्राम पंचायत की है.

कई पोलिंग कर्मी हुए घायल

दरअसल, बावड़ी निनामा ग्राम पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार ललित कुमार 32 वोटों से हार गए थे. इस हार से आक्रोशित उनके समर्थकों ने पोलिंग टीम पर ही हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, एक हारे हुए सरपंच उम्मीदवार के समर्थकों ने पोलिंग टीम पर हमला कर दिया. इस घटना में कई पोलिंग कर्मी घायल हो गए और जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में आग लगा दी गई.

समर्थकों ने किया पथराव और आगजनी

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सोमवार रात छोटी सरवा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली बावड़ी निनामा ग्राम पंचायत में हुई, जहां उम्मीदवार ललित कुमार 32 वोटों से सरपंच का चुनाव हार गए थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने पोलिंग टीम पर हमला कर दिया. भीड़ ने पथराव किया और पोलिंग कर्मियों के साथ मारपीट की. उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही कुशलगढ़ के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) मुकेश मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और हिंसा व आगजनी में शामिल होने के संदेह में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है. मीणा ने आगे बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

दिल्ली के विवेक विहार में ढहा मकान, मासूम बच्ची समेत दो की मौत, चार गंभीर घायल