जयपुर शहर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के बाद अब इस मामले में कानूनी शिकंजा भी कस सकता है. पुलिस जल्द ही स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल और कुछ शिक्षकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है.

9 साल की अमायरा की मौत से हिला शहर

1 नवंबर को चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. इस दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. अमायरा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और तब से मामले की जांच जारी है.

CBSE जांच के बाद रद्द हुई मान्यता

अमायरा की मौत के बाद CBSE ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी गठित की थी. जांच कमेटी ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़े कई अहम बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया. इसी रिपोर्ट के आधार पर CBSE ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया.

पुलिस इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने और बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.

अमायरा का परिवार लगातार स्कूल संचालक, प्रिंसिपल और शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगा रहा है. परिवार का कहना है कि स्कूल के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के चलते ही उनकी बेटी को यह कदम उठाना पड़ा. न्याय की मांग को लेकर परिवार पहले ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुका है.

फिलहाल जयपुर पुलिस के मानसरोवर थाने की टीम पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. आने वाले दिनों में इस केस में बड़ा कानूनी कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.