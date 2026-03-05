मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच अचानक युद्ध शुरू होने के चलते भयावय हालत बन गए. दुबई में फंसे जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु फंस गए थे वे आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए. बीती रात जैसे ही ये श्रद्धालु भारत पहुंचे. आज जोधपुर पहुंचने के दौरान एयरपोर्ट पर उनके परिजनों ने फूल-मालाओं और खुशी के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान माहौल भावुक हो गया और कई परिवारों की आंखें खुशी से नम हो गईं.

दरअसल, जोधपुर से 120 श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर दुबई गए हुए थे. इसी दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया, जिससे उनकी वापसी की फ्लाइट्स और यात्रा व्यवस्था प्रभावित हो गई. हालात बिगड़ने के कारण श्रद्धालु कुछ समय के लिए दुबई में ही फंस गए थे.

दुबई में रह रहे भारतीय समुदाय ने की मदद- श्रद्धालु

श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मुश्किल समय में सरकार या किसी राजनेता की ओर से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली. उनकी मदद दुबई में रह रहे भारतीय समुदाय ने की. खास तौर पर माली समाज, माहेश्वरी समाज और अन्य भारतीयों ने आगे आकर उनकी सहायता की. श्रद्धालुओं के अनुसार, दुबई में उन्हें कई जगह भोजन मुफ्त में मिला, लेकिन युद्ध जैसे हालात के कारण वहां होटल के किराए और फ्लाइट टिकटों के दाम कई गुना बढ़ गए थे. मजबूरी में उन्हें ये खर्च खुद ही उठाना पड़ा.

तनाव के बीच बढ़ गया था होटल और ट्रांसपोर्ट का किराया- मनोहर लाल

श्रद्धालु मनोहर लाल महाराज ने बताया कि अचानक हालात बिगड़ने से वे लोग दुबई में ही रुक गए थे. हालांकि जहां वे ठहरे हुए थे वहां किसी तरह का खतरा नहीं था और सभी श्रद्धालु सुरक्षित थे. उन्होंने बताया कि तनाव के कारण फ्लाइट, होटल और ट्रांसपोर्ट के किराए अचानक बहुत बढ़ गए थे. फिलहाल सभी श्रद्धालु सुरक्षित जोधपुर पहुंच गए हैं और अपने परिवारों के बीच लौटकर राहत महसूस कर रहे हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं था.

