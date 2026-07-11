जयपुर मर्डर केस में तंत्र-मंत्र का नया एंगल! मां की हत्या के पीछे अंधविश्वास बना वजह

जयपुर में 23 वर्षीय आयुषी पर अपनी मां नीरज सिंह की कथित हत्या के लिए 7 लाख रुपये की सुपारी देने के मामले में जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है. पुलिस को जांच के दौरान कुछ ऐसे वीडियो, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें घर की सीढ़ियों पर सिंदूर, नारियल, चूड़ियां, चुनरी की पोटली और पूजा-अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री दिखाई दे रही है.

फुटेज में सीढ़ियों पर आग जलती हुई भी नजर आई है, जिसके बाद पुलिस ने तंत्र-मंत्र और टोने-टोटके के एंगल को भी जांच में शामिल कर लिया है.

Rajasthan Assembly 75 Years: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, 15 जुलाई से शुरू होगा अमृत महोत्सव; साल भर चलेंगे कार्यक्रम

मोबाइल-लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच, तांत्रिक कनेक्शन की तलाश

जांच एजेंसियां आयुषी के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी तांत्रिक या अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति के संपर्क में थी. यह भी जांच का विषय है कि कहीं किसी के बहकावे में आकर उसने इस वारदात को अंजाम देने की योजना तो नहीं बनाई. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस पहलू पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तंत्र-मंत्र से जुड़े हर सुराग की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है.

रिश्तेदारों ने बताया पूजा-पाठ में रहती थी व्यस्त

मृतका नीरज सिंह के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि आयुषी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और लंबे समय तक पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहती थी. पुलिस को घर में कुछ ऐसे लोगों के आने-जाने के संकेत भी मिले हैं, जो कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे. अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और क्या उनका इस मामले से कोई संबंध है.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच कई पहलुओं पर चल रही है और हर संभावित एंगल की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. अभी तक तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास को हत्या का कारण मानने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने और साक्ष्य मिलने के बाद ही पुलिस इस मामले में स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेगी.

अन्न भंडारण में राजस्थान बना देश का नंबर-1, सहकारिता मॉडल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार