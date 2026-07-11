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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर मर्डर केस में तंत्र-मंत्र का नया एंगल! मां की हत्या के पीछे अंधविश्वास बना वजह

जयपुर मर्डर केस में तंत्र-मंत्र का नया एंगल! मां की हत्या के पीछे अंधविश्वास बना वजह

Jaipur News In Hindi: जयपुर में मां की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है. CCTV और तस्वीरों के आधार पर पुलिस तंत्र-मंत्र व अंधविश्वास के एंगल की जांच कर रही है. फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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जयपुर में 23 वर्षीय आयुषी पर अपनी मां नीरज सिंह की कथित हत्या के लिए 7 लाख रुपये की सुपारी देने के मामले में जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है. पुलिस को जांच के दौरान कुछ ऐसे वीडियो, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें घर की सीढ़ियों पर सिंदूर, नारियल, चूड़ियां, चुनरी की पोटली और पूजा-अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री दिखाई दे रही है. 

फुटेज में सीढ़ियों पर आग जलती हुई भी नजर आई है, जिसके बाद पुलिस ने तंत्र-मंत्र और टोने-टोटके के एंगल को भी जांच में शामिल कर लिया है.

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मोबाइल-लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच, तांत्रिक कनेक्शन की तलाश

जांच एजेंसियां आयुषी के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी किसी तांत्रिक या अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति के संपर्क में थी. यह भी जांच का विषय है कि कहीं किसी के बहकावे में आकर उसने इस वारदात को अंजाम देने की योजना तो नहीं बनाई. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस पहलू पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तंत्र-मंत्र से जुड़े हर सुराग की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है.

रिश्तेदारों ने बताया पूजा-पाठ में रहती थी व्यस्त

मृतका नीरज सिंह के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि आयुषी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और लंबे समय तक पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहती थी. पुलिस को घर में कुछ ऐसे लोगों के आने-जाने के संकेत भी मिले हैं, जो कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े थे. अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और क्या उनका इस मामले से कोई संबंध है.

फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच कई पहलुओं पर चल रही है और हर संभावित एंगल की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. अभी तक तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास को हत्या का कारण मानने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने और साक्ष्य मिलने के बाद ही पुलिस इस मामले में स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News JAIPUR NEWS
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