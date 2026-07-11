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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Assembly 75 Years: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, 15 जुलाई से शुरू होगा अमृत महोत्सव; साल भर चलेंगे कार्यक्रम

Rajasthan Assembly 75 Years: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, 15 जुलाई से शुरू होगा अमृत महोत्सव; साल भर चलेंगे कार्यक्रम

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा अपने गठन के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने जा रही है. 15 जुलाई से सालभर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी दी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Jul 2026 09:20 AM (IST)
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राजस्थान विधानसभा अपने गठन के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने जा रही है. इस खास मौके पर 15 जुलाई से सालभर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा, जनसेवा और विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं का उत्सव होगा.

देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव का पहला और सबसे बड़ा आयोजन 15 जुलाई को विधानसभा भवन में होगा. इसमें पहली विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान विधायक एक साथ शामिल होंगे. इस दौरान लोकतंत्र की यात्रा, संसदीय परंपराओं, विधानसभा की गरिमा, विधायी अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल बदलाव जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

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उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन होंगे शामिल

उन्होंने बताया कि उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे, जबकि समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन शामिल होंगे. इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

एक साल में चार बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत पूरे एक साल में चार बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें संविधान और संसदीय व्यवस्था के विशेषज्ञों के विशेष सत्र होंगे, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और विधानसभा की भूमिका को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके.

23 महत्वपूर्ण कानूनों पर होगी विशेष चर्चा

पहले कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के इतिहास में बने 23 महत्वपूर्ण कानूनों पर भी विशेष चर्चा होगी. इनमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, पंचायत राज, प्राथमिक शिक्षा, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार और लोक सेवाओं की गारंटी जैसे कानून शामिल हैं. इन कानूनों के सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अपने अनुभव साझा करेंगे.

इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व उपाध्यक्षों और छह या उससे अधिक बार विधायक रहे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान भी किया जाएगा. साथ ही पूरे कार्यक्रम का राजस्थान विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा, ताकि प्रदेश और देशभर के लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को देख सकें.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jul 2026 09:20 AM (IST)
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