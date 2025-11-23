जयपुर में फिल्मी स्टाइल में कार लूट, पंजाब की नर्सिंग स्टूडेंट गिरफ्तार, GPS से बरामद हुई SUV
Jaipur News: गिरफ्त में आई युवती नव सीरत कौर एक बदमाश लवजीत की गर्लफ्रेंड है और पंजाब की रहने वाली है. तीनो इंदौर से जयपुर लूट के इरादे से ही आए थे. और सुबह पहुँचते ही कार लूट ली.
राजस्थान के जयपुर में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां की सीतारामपुरी कालोनी निवासी स्कूल संचालिका की लग्जरी कार दो हथियार बंद बदमाश महज चंद सेकेंडों में लूटकर भाग निकले. कार में स्कूल संचालिका का डॉगी भी था. तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गयी, जिस पर कार में लगे GPS ट्रैकर और नाकाबंदी आकर पुलिस ने दो घंटे में कार बरामद कर ली और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया. जबकि दो बदमाश भागने में सफल रहे. लूट की घटना का CCTV फुटेज भी वायरल है.
गिरफ्त में आई युवती नव सीरत कौर एक बदमाश लवजीत की गर्लफ्रेंड है और पंजाब की रहने वाली है. तीनो इंदौर से जयपुर लूट के इरादे से ही आए थे. पुलिस ने फरार बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.
क्या है पूरा मामला ?
ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की सीतारामपुरी कालोनी में स्कूल संचालिका का ड्राईवर सुबह आठ बजे उन्हें घर लेने पहुंचा, उसने उनके पालतू डॉगी को कार में बैठाया और इंतजार करने लगा. जैसे ही ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा, एक बदमाश चुपके से पैसेंजर सीट पर जा बैठा, इससे पहले ड्राईवर कुछ समझता 2-3 सेकंड बाद दूसरा बदमाश पिस्टल तानकर आया और ड्राइवर को बाहर निकालकर खुद गाड़ी भगा ले गया, कार में डॉगी भी रह गया.
घरवालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और जीपीएस ट्रैकर के साथ नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की.
दो घंटे बाद मिली कार-बदमाश फरार
पुलिस द्वारा लगातार लोकेशन ट्रैक करते हुए जगह-जगह नाकाबंदी की गई. करीब 2 घंटे बाद शाहपुरा हाईवे के पास कार मिली. कार में स्कूल संचालिका का डॉगी जिंदा और सुरक्षित मिला, कार में एक युवती भी मौजूद थी, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया. जबकि दोनों मुख्य आरोपी कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले. उनकी तलाश अभी जारी है.
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि कार में लगा GPS हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुआ. 2 घंटे के अंदर कार बरामद कर ली गयी. मुख्य आरोपी लवजीत और कोमल सिंह की तलाश तेज कर दी गई है. जल्द ही दोनों को भी पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि बदमाश लवजीत सिंह और कोमल सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और गिरफ्त में आई nav सीरत कौर लवजीत की गर्लफ्रेंड है और वह नर्सिंग स्टूडेंट भी है.
चार दिन पहले इंदौर में लूट की कोशिश
नव सीरत कौर से पूछताछ में पता चला कि तीनों ने चार दिन पहले इंदौर में कार लूटने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद शनिवार सुबह ही जयपुर पहुंचे थे और यहां वरदाता को अंजाम दे डाला. कार लूट के वक़्त नव सीरत कौर कुछ दूर आगे खड़ी थी,जिसे बदमाशों ने बाद में बैठाया था. बदमाश डॉगी को फेंकना चाहते थे,लेकिन नव सीरत को डॉगी क्यूट लगा उर फेंकने से मना कर दिया.
