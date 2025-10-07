जयपुर-अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा, LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की मौत

जयपुर अजमेर हाईवे पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया. यहां LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने के बाद कई धमाके हुए. मौजमाबाद इलाके के पास LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगी. हादसे के बाद सिलेंडर से लदा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया

ट्रक में लदे हुए सिलेंडरों में लगातार धमाके हो रहे हैं.

आग लगने से ट्रक ड्राइवर और खलासी की जिंदा जलने से मौत हो गई. हादसे का कारण किसी अन्य वाहन से टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई जिसके बाद हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है घटना के बाद आग की लपटे आसमान में दूर से दिखाई दे रही है स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है दर्जनों फायर ब्रिगेड भी मौके पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है तेज धमाको के साथ सिलेंडर फटने की आवाजों से आसपास के लोग दहशत में है.

जयपुर के अजमेर हाईवे पर स्थित मोजमाबाद के समीप यह हादसा हुआ है ट्रक में गैस के सिलेंडर भरे हुए थे किसी अन्य वाहन से टक्कर के बाद भीषण धमाके की आवाज के साथ आसमान में आग की लपटे दिखाई दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है.

किसी अजमेर जयपुर हाईवे पर 20 दिसंबर 2024 को गैस टैंकर में आग लगने से 19 लोगों की मौत हुई थी और करीब दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे उसे भीषण हादसे को जयपुर वास बुलाया भी नहीं पाए थे कि अब एक और नया हादसा सामने आया है हालांकि अब तक जान माल का कितना नुकसान हुआ है वह सामने नहीं आया लेकिन भीषण सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर कि जिंदा जलकर मौत हो गई. हालांकि कुछ गंभीर घायलों को स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस में अस्पताल पहुंचाया है.