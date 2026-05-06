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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: भीषण गर्मी में हाथी भी बेहाल, हाथी गांव में हाथियों को VIP ट्रीटमेंट, किए गए खास इंतजाम

जयपुर: भीषण गर्मी में हाथी भी बेहाल, हाथी गांव में हाथियों को VIP ट्रीटमेंट, किए गए खास इंतजाम

Jaipur News In Hindi: गर्मी को देखते हुए हाथियों के काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं. उन्हें एक दिन आराम देने के बाद अगले दिन ही आमेर किले की सवारी पर भेजा जा रहा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 May 2026 03:59 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से यहां रहने वाले हाथी भी बेहाल हैं. आमेर इलाके के हाथी गांव में 40 डिग्री से ज्यादा की भीषण गर्मी के बीच हाथियों की सेहत और सुरक्षा के लिए वन विभाग, राजस्थान पर्यटन और महावतों ने खास इंतजाम किए है. हाथियों को इस तपती धूप से बचाने के लिए उन्हें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है.

दी जा रही ये खास डाइट

सबसे पहले बात खानपान की. गर्मी में हाथी गांव में रहने वाले हाथियों की डाइट पूरी तरह बदल दी गई है. उन्हें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और लौकी जैसे पानी से भरपूर फल दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही सत्तू का घोल और नारियल पानी भी पिलाया जा रहा है. जबकि उनकी रोज की खुराक में रंजका, गन्ना, ज्वार और गेहूं का दलिया पहले से ही शामिल है.

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तैयार किया गया खास कूलिंग सिस्टम

हाथियों को ठंडक देने के लिए कूलिंग सिस्टम भी तैयार है. दिन में दो से तीन बार उन्हें तालाब में स्नान करवाया जाता है. वहीं उनके बाड़ों में कूलर, पंखे और रेन गन्स लगाई गई हैं, जो लगातार पानी की बौछारें करते रहते हैं.

कम किए हाथियों के काम के घंटे

गर्मी को देखते हुए हाथियों के काम के घंटे भी कम कर दिए गए हैं. उन्हें एक दिन आराम देने के बाद अगले दिन ही आमेर किले की सवारी पर भेजा जा रहा है. इसके साथ ही काम का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रखा गया है, ताकि तेज धूप में उन्हें कोई दिक्कत न होने पाए.

खास तेल से की जा रही मालिश

हाथियों की सेहत को लेकर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है. पैरों में दरारें न पड़ें इसके लिए नीम, सरसों और अन्य आयुर्वेदिक तेलों से खास मालिश की जा रही है और हर थोड़े दिन पर मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर उनकी पूरी स्वास्थ्य जांच की जा रही है.

इसलिए भी उठाए जा रहे कदम

कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी में इंसानों के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल हैं. हाथी गांव में रहने वाले सौ की संख्या में हाथी भी इससे अछूते नहीं है. ऐसे में उन पर गर्मी का असर कम से कम पड़े, इसे लेकर खास कदम उठाए जा रहे हैं. यह कवायद इसलिए भी की जा रही है, ताकि गर्मी में हाथियों पर बुरा असर न पड़े और वह किसी को नुकसान ना पहुंचाने पाए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 May 2026 03:57 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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