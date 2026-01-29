राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम, कांग्रेस की चेतावनी- 'तारीख का ऐलान करो वरना...'

राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में हुए कांग्रेस के पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा सत्र के दौरान पंचायती राज चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो वे ख़ुद और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे. इस दौरान डोटासरा ने पंचायती राज परिसीमन को लेकर भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की चुटकी ली.

राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर भी डोटासरा मेंबीजेपी सरकार से जल्द कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों को विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा. माना जा रहा है इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है.

डोटासरा और राठौर में पहले भी टकराव

इससे पहले भी डोटासरा और राठौड़ के बीच शब्दबाण चलते रहे हैं. एक बार फिर गोविन्द सिंह डोटासरा ने राठौड़ पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि परिसीमन कमेटी का अध्यक्ष पंचायतीराज मंत्री है, लेकिन उसे भी मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ते पड़े एक पंचायत का परिसीमन करवाने के लिए के लिए. परिसीमन में राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी के अलावा घनश्याम तिवाड़ी भी है. मैं इस मंच से तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने पहले मीटिंग में ही कह दिया की आप एक चुनाव हारे हो इस तरीक़े से जाति के आधार पर परिसीमन मत करो. जिस पर डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि राठौड़ साहब ने जवाब दिया कि मैं तो हारा हुआ हूँ अब बाक़ी को भी मेरी तरह करने में लगा हूँ.

जल्द पंचायत चुनावों की मांग

डोटासरा ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि सरकार को जल्द ही चुनाव कराने पड़ेंगे पंचायतों में कामकाज पूरी तरीक़े से ठप है सरकार फ़ेल हो चुकी है गाँव के विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा. जन प्रतिनिधियों की सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही.