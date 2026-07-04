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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में पहली बारिश ने खोली विकास की पोल, टोंक रोड पर धंसी सड़क; लोगों में नाराजगी

जयपुर में पहली बारिश ने खोली विकास की पोल, टोंक रोड पर धंसी सड़क; लोगों में नाराजगी

Rajasthan News In Hindi: जयपुर में आज मानसून की पहली बारिश ने शहर के बीचो-बीच टोंक रोड स्थित नगर निगम दफ्तर के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. जिससे काफी बड़ा गड्ढा हो गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर को वर्ल्ड क्लास का शहर कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास के इस शहर में विकास के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार होता है, इसकी कलई आज मानसून की पहली बारिश ने खोल कर रख दी. मामूली सी बरसात में शहर के बीचो-बीच टोंक रोड स्थित नगर निगम दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. 

विकास प्राधिकरण टीम ने मलबा मंगाकर गड्ढे को भरना किया शुरू

सड़क धसने से इस पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया. बेहद व्यस्त सड़क के धसने और इस पर गड्ढा होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत आधी सड़क को बैरिकेड कर उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया. जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने ट्रैक्टरों पर मलबा मंगाकर गड्ढे को पाटने का काम शुरू किया. 

शहर के बीचों-बीच मानसून की पहली बारिश में सड़क पर हुए गड्ढे से अफरा-तफरी मच गई. यह घटना शाम करीब 4:15 बजे की है. राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि सड़क धंसने के समय इस जगह पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था. 

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लोगों में जबरदस्त नाराजगी, बोले- सरकारी अमले की लूट-खसोट का नतीजा

इस घटना से शहर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है. लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह सीधे तौर पर सरकारी अमले की लूट-खसोट का नतीजा है. विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, मानसून की पहली बारिश ने उसकी कलई खोल दी है. 

समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब ज्यादा देर तक तेज बारिश होगी, तब देश के एक बड़े राज्य की राजधानी की सड़कों का क्या हाल होगा. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से बारिश के सीजन में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं. इस हादसे से सबक लेते हुए कोई कदम उठाए जाते हैं, या फिर सरकारी अमला किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Monsoon 2026
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