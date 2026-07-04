जयपुर में पहली बारिश ने खोली विकास की पोल, टोंक रोड पर धंसी सड़क; लोगों में नाराजगी

पिंक सिटी जयपुर को वर्ल्ड क्लास का शहर कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास के इस शहर में विकास के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार होता है, इसकी कलई आज मानसून की पहली बारिश ने खोल कर रख दी. मामूली सी बरसात में शहर के बीचो-बीच टोंक रोड स्थित नगर निगम दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया.

विकास प्राधिकरण टीम ने मलबा मंगाकर गड्ढे को भरना किया शुरू

सड़क धसने से इस पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया. बेहद व्यस्त सड़क के धसने और इस पर गड्ढा होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत आधी सड़क को बैरिकेड कर उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया. जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने ट्रैक्टरों पर मलबा मंगाकर गड्ढे को पाटने का काम शुरू किया.

शहर के बीचों-बीच मानसून की पहली बारिश में सड़क पर हुए गड्ढे से अफरा-तफरी मच गई. यह घटना शाम करीब 4:15 बजे की है. राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि सड़क धंसने के समय इस जगह पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था.

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लोगों में जबरदस्त नाराजगी, बोले- सरकारी अमले की लूट-खसोट का नतीजा

इस घटना से शहर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है. लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह सीधे तौर पर सरकारी अमले की लूट-खसोट का नतीजा है. विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, मानसून की पहली बारिश ने उसकी कलई खोल दी है.

समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब ज्यादा देर तक तेज बारिश होगी, तब देश के एक बड़े राज्य की राजधानी की सड़कों का क्या हाल होगा. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से बारिश के सीजन में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं. इस हादसे से सबक लेते हुए कोई कदम उठाए जाते हैं, या फिर सरकारी अमला किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा.

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