जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में चलती बाइक पर युवती की शर्ट खींचकर उसके साथ छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है. जयपुर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. चारों आरोपियों की गिरफ्तारी राजस्थान के टोंक जिले से की गई है.

वीडियो वायरल होने और मामले के तूल पकड़ने के बाद चारों आरोपी फरार चल रहे थे. राजस्थान पुलिस ने उनके घरों पर बुलडोजर भेज कर दबाव बनाने की कोशिश की थी. दबाव के चलते पुलिस ने परिवार वालों के सहयोग से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के समय शराब के नशे में थे आरोपी

आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी है कि घटना के वक्त वह शराब के नशे में थे. शराब के नशे में ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था. चारों आरोपी दो अलग-अलग बाइक पर बैठे हुए थे. आगे की बाइक पर पीछे की तरफ बैठे युवक ने बाइक टैक्सी पर पीछे बैठ कर जा रही युवती की शर्ट खींची थी और उससे छेड़खानी की थी.

शर्ट खींचने से पहले युवती पर लगातार कमेंट किए जा रहे थे. पीछे की तरफ चल रही दूसरी बाइक पर बैठे आरोपी ने इसका वीडियो बना लिया था. छेड़खानी के मुख्य आरोपी ने चार दिन पहले वीडियो को गाने के साथ जोड़कर उसे रील के तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.

दिसंबर की है घटना

आरोपियों के मुताबिक यह घटना 27 दिसंबर की थी. मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं होने पर करीब साढ़े तीन महीने बाद आरोपी ने घटना की रील बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया था.

इस घटना को लेकर राजस्थान पुलिस और सरकार की काफी फजीहत हुई थी. सियासी गलियारों में भी यह मामला खूब गूंज रहा था. घटना के तूल पकड़ने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई थी.

सीएम ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश

सीएम ने गृह विभाग और पुलिस के अफसरो के साथ पौने पांच घंटे बैठक कर पूरे प्रदेश में अपराध से जुड़ी हर घटनाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुदामा मीणा के साथ ही तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

सुदामा मीणा ने युवती की शर्ट खींचकर उसके साथ छेड़खानी की थी. सुदामा बाइक पर पीछे बैठा हुआ था और की बाइक को मनराज मीणा चला रहा था. यह दोनों टोंक जिले के रहने वाले थे. पीछे की बाइक को उनका साथी लोकेश चला रहा था, जबकि महेश पीछे बैठकर वीडियो शूट कर रहा था.

मुहाना मंडी के पास की है घटना

महेश भी टोंक जिले का ही रहने वाला है जबकि लोकेश राजस्थान के दौसा जिले का निवासी है. आरोपियों ने इस घटना को मुहाना मंडी थाना क्षेत्र के सांगानेर रोड पर अंजाम दिया था. हालांकि इस घटना में पीड़ित युवती ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी.

जयपुर के साउथ जोन के डीसीपी राजर्षि राज के मुताबिक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेकर केस दर्ज किया था. घटना के खुलासे को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था. मुहाना पुलिस स्टेशन के प्रभारी गुरु भूपेंद्र ने वायरल वीडियो के साथ ही करीब पांच सौ सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की.

सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आरोपी की बाइक पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था. नंबर प्लेट पर RJ 26 मीणा लिखा हुआ था. RJ 26 नंबर की सीरीज टोंक जिले की है. पुलिस ने इस नंबर के आधार पर टोंक में छानबीन कर आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल की.

चार दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पुलिस को देखकर आरोपी एक मकान से कूद कर भागने की कोशिश कर रहा था. इस कोशिश में कुछ आरोपियों के पैर में चोट आई है.

आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं मुकदमें

डीसीपी राजर्षि राज के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं. इन्होंने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था. जयपुर पुलिस सोमवार (13 अप्रैल) को आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी.

पुलिस इनका कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है. बहरहाल आरोपियों के पकड़े जाने के बाद राजस्थान पुलिस और सरकार ने राहत की सांस ली है. इस घटना को लेकर राजस्थान पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे थे.

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