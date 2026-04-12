जोधपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर पड़ोसी भिड़े, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर बोला धावा

जोधपुर के बलदेव नगर इलाके में शनिवार (11 अप्रैल) देर रात एक मामूली बात ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. सिलावटों की मस्जिद के पास गाड़ी साइड करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ बहस हो रही थी. लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोग आमने-सामने आ गए. गुस्से में आकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर तक पहुंचकर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पड़ोसी ने घर पर किया हमला, लोगों में दहशत

पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावरों ने उनके घर पर आकर तोड़फोड़ और मारपीट की. इस दौरान महिलाएं और बच्चे भी डर गए. स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात कुछ समय तक बिगड़े रहे.

पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हमलावरों में मोहम्मद शाकिर, राजा, बंटी, परवेज, लादेन और समीर खान शामिल थे. घटना के बाद पीड़ित सीधे थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

बताया जा रहा है कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में झगड़े और हमले के दृश्य साफ दिखाई देने की बात कही जा रही है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल सकती है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए गश्त भी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में हालात काबू में हैं.