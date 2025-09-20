जयपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह (20 सितंबर) करीब 3:45 बजे दो कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए. दोनों ने जेल की दीवार पर बंधे तार पर टंगे पानी के पाइप का सहारा लिया और आसानी से बाहर निकल गए. इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

दोनों कैदियों की हुई पहचान

फरार हुए कैदियों में से एक अनस कुमार है, जो यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है और जयपुर के प्रताप नगर कॉलोनी में काम करता था. वह सांगानेर थाने में चोरी के केस में 4 दिन पहले, 15 सितंबर को जेल आया था. उसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं और वह पहले भी एक बार इसी जेल में बंद हो चुका है.

दूसरा कैदी नवल किशोर महावर है, जो राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला है. उसे जयपुर के मालपुरा गेट थाने में चोरी का केस दर्ज था. नवल किशोर केवल दो दिन पहले, 17 सितंबर को जेल गया था और यह उसकी पहली जेल यात्रा थी.

जानकारी के अनुसार, जेल की दीवार पर एक पानी का पाइप बंधे तार पर टंगा हुआ था. दोनों कैदियों ने इसी पाइप का सहारा लिया और दीवार पार कर फरार हो गए. यह देखकर लगता है कि जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने घटना के बाद कई गंभीर सवाल उठाए हैं. सवाल यह है कि दीवार पर पाइप क्यों टांगा हुआ था, सुरक्षा कर्मी उस समय कहां थे और कैसे दोनों कैदी अपनी बैरक से बाहर निकलकर फरार हो गए.

जेल और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई

घटना के बाद जेल और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जेल प्रशासन की शिकायत पर दोनों कैदियों की धरपकड़ के लिए तुरंत छापेमारी शुरू कर दी. कई टीमें गठित की गई हैं.

जेल एडीजी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. अगर जेल कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह पूरी घटना लापरवाही का नतीजा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस की मदद से दोनों फरार कैदियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.