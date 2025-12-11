चलती ट्रेन के AC कोच में बड़ी चोरी, 2 यात्रियों के बैग गायब, लाखों कैश और 35 तोला चांदी ले उड़े

हरिद्वार से अहमदाबाद जा रही ट्रेन संख्या 19032 योगा एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार (8 दिसंबर) की देर रात से मंगलवार (9 दिसंबर) की सुबह के बीच एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. जयपुर-अजमेर रेलखंड पर हुई इस घटना में AC कोच A1 और A2 में यात्रा कर रहे दो यात्रियों के बैग चोरी हो गए. इसमें चोरों के हाथ नकद और 35 तोला चांदी के आभूषण तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे. घटना के बाद यात्रियों में सुरक्षा को लेकर गंभीर रोष है. इस घटना से रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जीआरपी थानाधिकारी ने दी यह जानकारी

जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार पहली शिकायत आबूरोड के दानवाव निवासी निखिल कुमार सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है. निखिल शुक्रवार (5 दिसंबर) को आबूरोड से हरिद्वार जमीन का सौदा तय करने गए थे. वहां उनकी 1.5 बीघा जमीन का समझौता 21 लाख रुपये में तय हुआ.

रविवार (7 दिसंबर) को सेल एग्रीमेंट तैयार होने के बाद उन्हें पूरी राशि नकद दी गई. सोमवार (8 दिसंबर) की शाम वे मेरठ से योगा एक्सप्रेस के A2 सेकंड एसी कोच में सवार होकर आबूरोड के लिए लौट रहे थे. निखिल ने बताया कि यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन मंगलवार (9 दिसंबर) की सुबह करीब 6 बजे, जब ट्रेन अजमेर के निकट पहुंच रही थी, तब कोच में मौजूद कई यात्रियों ने बैग चोरी होने की शिकायत की.

इस दौरान निखिल ने भी अपना बैग चेक किया तो वह गायब मिला. बैग में 21 लाख रुपये नकद, जमीन का सेल एग्रीमेंट, पहचान पत्र व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे. चोरी का पता चलते ही उन्होंने 139 रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत की.

दूसरी तरफ 35 तोला चांदी गायब

दूसरी शिकायत रीको कॉलोनी आबूरोड निवासी सीता गर्ग की ओर से दर्ज कराई गई. वे उसी ट्रेन के A1 कोच में यात्रा कर रही थीं. उनका बैग भी देर रात चोरी हो गया, जिसमें लगभग 35 तोला चांदी के जेवरात व करीब 80 हजार रुपये नकद थे. दोनों यात्रियों ने आबूरोड पहुंचकर जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी.

जीआरपी ने एफआईआर की दर्ज

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर प्रक्रिया अनुसार एक प्रकरण को जीआरपी जयपुर तथा दूसरे को जीआरपी अजमेर को ट्रांसफर किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और चोरी गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है. ट्रेन के कोचों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा संदिग्ध यात्रियों की पहचान की जा रही है.

घटना पर यात्रियों ने रेलवे सुरक्षा पर उठाए सवाल

रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठते हुए कई यात्रियों ने कहा कि एसी कोच में रात के समय इतने बड़े स्तर पर चोरी होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. यात्रियों में रोष इस बात को लेकर भी है कि प्रीमियम कोचों में भी सुरक्षा पुख्ता नहीं है.

थानाधिकारी का कहना है कि जांच तेज की गई है और जल्द ही आरोपी गिरोह तक पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि रात में यात्रा के दौरान कीमती सामान सीट से दूर न रखें, बैग को लॉक कर सुरक्षित बांधकर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

रेलवे प्रशासन से AC कोच की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

घटना के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रेन में सुरक्षा गश्त और निगरानी के बावजूद चोर किस तरह एसी कोच में घुसे और लाखों रुपये व आभूषण चोरी कर निकल गए.

यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से रात के समय एसी कोचों में सुरक्षा बढ़ाने, गश्त बढ़ाने और CCTV निगरानी को मजबूत करने की मांग की है. इस वारदात ने एक बार फिर रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.