जयपुर: दर्दनाक हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, खाटू श्याम के दर्शन करने जाते समय टकराई कार

हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: दर्दनाक हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत, खाटू श्याम के दर्शन करने जाते समय टकराई कार

Jaipur News: मृतक सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 12:18 PM (IST)
जयपुर ग्रामीण के चाकसू इलाके में शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे-52 पर एक भीषण सड़क हादसे में पांच श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी एक कार ट्रेलर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पांचवें श्रद्धालु की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

मृतक सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे. जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं ने एक दिन पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए थे और वहां से खाटू श्याम के लिए रवाना हुए थे. मंदिर से कुछ दूरी पहले ही यह हादसा हो गया.

नेशनल हाईवे-52 पर लगा लंबा जाम

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कार चालक को झपकी आ जाने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे ट्रेलर में जा घुसा. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की लेकिन पांचों की जान नहीं बचाई जा सकी. इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे-52 पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा. 

स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया. इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया. वहीं पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

17 दिन बाद भी साध्वी की मौत की गुत्थी उलझी, SIT टीम जांच में जुटी, पिता का अन्न त्यागा का फैसला

Published at : 14 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Accident RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
