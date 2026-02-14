हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान17 दिन बाद भी साध्वी की मौत की गुत्थी उलझी, SIT टीम जांच में जुटी, पिता का अन्न त्यागा का फैसला

17 दिन बाद भी साध्वी की मौत की गुत्थी उलझी, SIT टीम जांच में जुटी, पिता का अन्न त्यागा का फैसला

Rajasthan News: जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत को आज 17 दिन हो चुके हैं. पिता विरामनाथ ने पुलिस रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ ही समय में साध्वी की मौत हो गई.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 14 Feb 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत को आज 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह हाई प्रोफाइल मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है. 28 जनवरी को हुई साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. मौत के महज चार घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट से न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट सामने आई, जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया. बाद में खुलासा हुआ कि यह पोस्ट उनके पिता विरामनाथ ने ही करवाया था. विरामनाथ के अनुसार, यह साध्वी प्रेम बाईसा के अंतिम शब्द थे 'मुझे न्याय दिलाना.'

इंजेक्शन के बाद से बिगड़ी थी तबीयत साध्वी की तबीयत

पिता विरामनाथ ने पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई. इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पोस्टमार्टम के बाद साध्वी प्रेम बाईसा का विसरा फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का भी गठन किया. अब तक साध्वी प्रेम बाईसा के पिता सहित उनके करीबियों और संबंधित व्यक्तियों को मिलाकर कुल 37 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.

इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवी सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया

अब 17 दिन बाद विसरा और एफएसएल रिपोर्ट जोधपुर पहुंच चुकी है. रिपोर्ट मिलने के बाद SIT ने जांच की गति तेज कर दी है. इसी कड़ी में अंतिम बार इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवी सिंह को 12 फरवरी, गुरुवार शाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया और करीब चार घंटे चली पूछताछ के बाद उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अभी और भी लोगों से पूछताछ की जानी बाकी है. जांच एजेंसियां का कहना है कि वे किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं. हालांकि, फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है.

पिछले 17 दिन से अन्न त्याग कर बैठे साध्वी के पिता

सबसे मार्मिक पहलू यह है कि पिता विरामनाथ पिछले 17 दिनों से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अन्न त्याग कर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत अब केवल एक जांच का विषय नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है. सभी की निगाहें अब एफएसएल रिपोर्ट और SIT की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 14 Feb 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Sadhvi Prem Baisa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget