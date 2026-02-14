17 दिन बाद भी साध्वी की मौत की गुत्थी उलझी, SIT टीम जांच में जुटी, पिता का अन्न त्यागा का फैसला

राजस्थान के जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत को आज 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह हाई प्रोफाइल मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है. 28 जनवरी को हुई साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. मौत के महज चार घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया अकाउंट से न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट सामने आई, जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया. बाद में खुलासा हुआ कि यह पोस्ट उनके पिता विरामनाथ ने ही करवाया था. विरामनाथ के अनुसार, यह साध्वी प्रेम बाईसा के अंतिम शब्द थे 'मुझे न्याय दिलाना.'

इंजेक्शन के बाद से बिगड़ी थी तबीयत साध्वी की तबीयत

पिता विरामनाथ ने पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई. इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पोस्टमार्टम के बाद साध्वी प्रेम बाईसा का विसरा फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजा गया. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का भी गठन किया. अब तक साध्वी प्रेम बाईसा के पिता सहित उनके करीबियों और संबंधित व्यक्तियों को मिलाकर कुल 37 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.

इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवी सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया

अब 17 दिन बाद विसरा और एफएसएल रिपोर्ट जोधपुर पहुंच चुकी है. रिपोर्ट मिलने के बाद SIT ने जांच की गति तेज कर दी है. इसी कड़ी में अंतिम बार इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवी सिंह को 12 फरवरी, गुरुवार शाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया और करीब चार घंटे चली पूछताछ के बाद उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अभी और भी लोगों से पूछताछ की जानी बाकी है. जांच एजेंसियां का कहना है कि वे किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं. हालांकि, फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है.

पिछले 17 दिन से अन्न त्याग कर बैठे साध्वी के पिता

सबसे मार्मिक पहलू यह है कि पिता विरामनाथ पिछले 17 दिनों से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अन्न त्याग कर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत अब केवल एक जांच का विषय नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है. सभी की निगाहें अब एफएसएल रिपोर्ट और SIT की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.