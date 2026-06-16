टोंक: सवालों पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पत्रकार को दी ये नसीहत

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानTonk News: सवालों पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पत्रकार को दी ये नसीहत

Tonk News: सवालों पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी, पत्रकार को दी ये नसीहत

Hiralal Nagar News: टोंक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मीडिया के सवालों पर झल्ला गए. रेल और बिजली के सवालों पर पत्रकार को चश्मा बदलने की नसीहत दी और हाथ जोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 08:50 PM (IST)
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राजस्थान के ऊर्जा और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मीडिया के सवालों से बचते और झल्लाते हुए नजर आ रहे हैं. सोमवार को टोंक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे जनता से जुड़े बुनियादी सवाल पूछे, तो मंत्री जी पहले तो भड़क गए और बाद में हाथ जोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलते बने.

जानकारी के अनुसार, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. शुरुआत में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, लेकिन जब सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उनका मिजाज बदल गया.

जब एक पत्रकार ने टोंक जिले के अब तक देश के बड़े शहरों से रेल लाइन से न जुड़ने पर सवाल किया, तो मंत्री जी झल्ला गए. उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही चश्मा बदलने की नसीहत दे डाली और कहा कि बीजेपी के राज में विकास के इतने काम हुए हैं, लेकिन वह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं.

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बिजली के सवाल पर जोड़े हाथ और छोड़ दी पीसी

विवाद यहीं नहीं थमा. इसके बाद एक अन्य पत्रकार ने जब राज्य में बिजली की समस्या, कटौती और लाइनमैन की कमी से जुड़ा तीखा सवाल पूछा, तो मंत्री जी पूरी तरह असहज हो गए. उन्होंने भरे मंच पर पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ लिए और यह कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए कि वह "सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल से जुड़े सवालों के ही जवाब देंगे."

5 दिन पहले जयपुर में भी हुई थी फजीहत!

गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के लिए बिजली का मुद्दा इन दिनों गले की फांस बना हुआ है. महज 5 दिन पहले ही जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बत्ती गुल हो गई थी. ऊर्जा मंत्री नागर की मौजूदगी के बावजूद 22 मिनट तक बिजली नहीं आई थी और रेल मंत्री को मोबाइल की टॉर्च जलाकर मीडिया से मुखातिब होना पड़ा था. उस दौरान नागर लगातार फोन घुमाते रहे, लेकिन बिजली 22 मिनट बाद ही बहाल हो सकी थी.

विपक्ष ने मंत्री के रवैये पर उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच में उठकर जाने वाले मंत्री के इस रवैये पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए. जूली ने कहा, "मीडिया के सामने इस तरह की झल्लाहट बिल्कुल ठीक नहीं है. अगर धरातल पर कोई काम किया होगा, तभी तो वह जनता और मीडिया को बता पाएंगे."

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jun 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
Tonk News Heeralal Nagar RAJASTHAN NEWS
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