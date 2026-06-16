नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में सियासत तेज है. इस बीच राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अपने एक बयान से सभी को हैरान कर दिया है. जहां सीजेपी समेत कई राजनीतिक दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे है, वहीं घनश्याम तिवाड़ी ने धर्मेंद्र प्रधान को बधाई का पात्र बताया है.

घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, नीट परीक्षा का पेपर कतई लीक नहीं हुआ है, बल्कि यह पेपर कम्प्रोमाइज हुआ है. ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर कंप्रोमाइज की सूचना पर भी पूरी परीक्षा को न सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि अभ्यर्थियों की फीस वापस कर दोबारा परीक्षा में उनके लिए सारे इंतजाम भी कर दिए हैं.

'नहीं हुआ पेपर लीक'

उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा है कि जब सारे सवाल हू बहू आ जाते, तब कहा जा सकता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहां तो कुछ सवाल कुछ स्टूडेंट ने रटकर उसे केरल से राजस्थान भेजे. ऐसे में यह पेपर लीक नहीं बल्कि कंप्रोमाइज हुआ है.

राहुल गांधी के कोटा कार्यक्रम पर भी कसा तंज

तिवाड़ी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कल राजस्थान के कोटा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक ही नहीं हुआ, उसके खिलाफ राहुल गांधी देशभर में घूम रहे हैं.

'कांग्रेस के राज में खूब पेपर लीक हुए'

सांसद घनश्याम तिवाड़ी का कहना है कि कोटा में कार्यक्रम करने से पहले राहुल गांधी को यह जान लेना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में खूब पेपर लीक हुआ करते थे. दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. ऐसे में राहुल गांधी का आना और छात्रों के साथ बातचीत करना कोई मायने नहीं रखता.

'संवाद कार्यक्रम से कांग्रेस को नहीं होगा फायदा'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बहुत से कार्यक्रम कर लिए हैं, लोकतंत्र में सभी को कार्यक्रम करने का अधिकार भी है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है.