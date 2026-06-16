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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?

'नहीं हुआ कोई पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान बधाई के पात्र', ये क्या बोल गए BJP नेता घनश्याम तिवाड़ी?

Ghanshyam Tiwari News: घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि कुछ सवाल कुछ स्टूडेंट ने रटकर उसे केरल से राजस्थान भेजे. ऐसे में यह पेपर लीक नहीं बल्कि कंप्रोमाइज हुआ है.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 16 Jun 2026 04:36 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में सियासत तेज है. इस बीच राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अपने एक बयान से सभी को हैरान कर दिया है. जहां सीजेपी समेत कई राजनीतिक दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे है, वहीं घनश्याम तिवाड़ी ने धर्मेंद्र प्रधान को बधाई का पात्र बताया है. 

घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, नीट परीक्षा का पेपर कतई लीक नहीं हुआ है, बल्कि यह पेपर कम्प्रोमाइज हुआ है. ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर कंप्रोमाइज की सूचना पर भी पूरी परीक्षा को न सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि अभ्यर्थियों की फीस वापस कर दोबारा परीक्षा में उनके लिए सारे इंतजाम भी कर दिए हैं.

'नहीं हुआ पेपर लीक'

उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा है कि जब सारे सवाल हू बहू आ जाते, तब कहा जा सकता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहां तो कुछ सवाल कुछ स्टूडेंट ने रटकर उसे केरल से राजस्थान भेजे. ऐसे में यह पेपर लीक नहीं बल्कि कंप्रोमाइज हुआ है.

राहुल गांधी के कोटा कार्यक्रम पर भी कसा तंज

तिवाड़ी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कल राजस्थान के कोटा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक ही नहीं हुआ, उसके खिलाफ राहुल गांधी देशभर में घूम रहे हैं. 

'कांग्रेस के राज में खूब पेपर लीक हुए'

सांसद घनश्याम तिवाड़ी का कहना है कि कोटा में कार्यक्रम करने से पहले राहुल गांधी को यह जान लेना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में खूब पेपर लीक हुआ करते थे. दूसरी तरफ सीएम भजनलाल शर्मा के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. ऐसे में राहुल गांधी का आना और छात्रों के साथ बातचीत करना कोई मायने नहीं रखता. 

'संवाद कार्यक्रम से कांग्रेस को नहीं होगा फायदा'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बहुत से कार्यक्रम कर लिए हैं, लोकतंत्र में सभी को कार्यक्रम करने का अधिकार भी है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jun 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Ghanshyam Tiwari NEET Paper Leak RAJASTHAN NEWS
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