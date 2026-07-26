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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में करोड़ों की वक्फ संपत्ति घोटाले में बवाल, सालभर में 27 में से सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में करोड़ों की वक्फ संपत्ति घोटाले में बवाल, सालभर में 27 में से सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News In Hindi: जयपुर में करोड़ों की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े के जरिए गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में जयपुर पुलिस साल भर बाद भी 27 में से सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर सकी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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जयपुर में करोड़ों की वक्फ संपत्तियों को फर्जीवाड़े के जरिए गलत तरीके से बेचे जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में जयपुर पुलिस द्वारा साल भर बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने अब सीएम भजनलाल शर्मा से इंसाफ की गुहार लगाई है. जयपुर पुलिस साल भर में 27 में से सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर सकी है. आरोप है कि मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा समेत अन्य आरोपी इनाम घोषित होने के बावजूद न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि गवाहों और पीड़ितों को धमका भी रहे हैं.

यह मामला जयपुर के रामगढ़ रोड स्थित जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट की बेशकीमती वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है. ट्रस्ट के पास अस्सी बीघा से ज्यादा जमीन है. इस ट्रस्ट में मोहम्मद जियाउर रहीम ट्रस्टी के साथ ही यहां संचालित होने वाले मदरसे के वाइस प्रिंसिपल भी थे. आरोप है कि उन्होंने कुछ सालों पहले चोरी छिपे फर्जी कागजात के जरिए जमीन का कारोबार करने वाले नासिर खान सड़वा व अन्य लोगों के साथ मिलकर वक्त संपत्तियों को गलत तरीके से बेचना शुरू कर दिया.

ट्रस्ट को इसकी जानकारी तब हुई जब जमीन खरीदने वालों ने वहां निर्माण शुरू किया. इस पर पूछताछ शुरू हुई तो मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाउर रहीम और मास्टरमाइंड मोहम्मद नासिर सड़वा ने दबाव बनाना व धमकाना शुरू किया.

फर्जीवाड़े के जरिए वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों को बेचे जाने की जानकारी जब ट्रस्ट को हुई, तो फौरन आपात बैठक बुलाकर मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाउर रहीम को मदरसे में वाइस प्रिंसिपल के पद से हटाते हुए ट्रस्ट से बर्खास्त कर दिया गया. ट्रस्ट ने इसके बाद केस दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने इसे जमीनी विवाद बताते हुए केस दर्ज करने से मना किया तो अदालत में गुहार लगाई गई.

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कोर्ट के दखल पर पुलिस ने किया था केस दर्ज, मगर नहीं हुई कोई कार्रवाई

कोर्ट के दखल पर इस मामले में पिछले साल 1 जुलाई को जयपुर के जयसिंहपुरा खोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. कोर्ट के दखल पर पुलिस ने केस को दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाउर रहीम को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वह कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया. इस मामले में छह लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ था, जबकि 21 अन्य आरोपियों के नाम भी जांच के दौरान सामने आए.

नियम के मुताबिक वक्फ संपत्ति को बेचा ही नहीं जा सकता, लेकिन आरोपियों ने फर्जीवाडे के जरिए न सिर्फ संपत्तियों को बचा बल्कि जमीनों पर निर्माण भी कराया. आरोप यह भी है कि कुछ रसूखदार आरोपी मामले की जांच बदलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं.

मास्टरमाइंड के संपत्तियों पर कब्जा करने पर भी, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी

ट्रस्ट ने इस मामले में अब जयपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में दबाव में काम कर रही है और कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. मास्टरमाइंड नासिर सड़वा समेत अन्य आरोपी लगातार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है. ट्रस्ट ने इस मामले में अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है. चिट्ठी में कहा गया है कि रसूखदार लोग लगातार वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हो रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं.

 ट्रस्ट ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा को भी पत्र लिखा है और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई कराए जाने व साथ ही वक्फ संपत्तियों को बचाने की मांग की है. दूसरी तरफ जयपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच लगातार जारी है. जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है. जिन आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
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