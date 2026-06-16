Jaipur News: 'पड़ोसन को तड़पते देखना चाहती थी...', नफरत की आग में 5 साल की मासूम की हत्या
Jaipur News In Hindi: आरोपी महिला को शक था कि पड़ोसन उसके पति से बात करती थी, इसलिए उसकी पांच साल की मासूम की हत्या कर दी. आरोपी तीन महीने से बच्ची की हत्या की साजिश रच रही थी.
राजधानी जयपुर में पांच साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. हत्या की वजह जानकर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. आरोपी महिला अपनी पड़ोसन से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसे रोते-बिलखते और तड़पते हुए देखने के लिए उसने उसकी मासूम बेटी की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली, जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी.
जयपुर पश्चिम के डीसीपी प्रशांत किरण ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला पिछले करीब तीन महीने से बच्ची की हत्या की योजना बना रही थी. उसका शक था कि उसकी पड़ोसन उसके पति से फोन पर बात करती है. इसी बात को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी और पड़ोसन से गहरी दुश्मनी पाल चुकी थी.
'पड़ोसन को तपड़ते देखना चाहती थी'
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पड़ोसन को तड़पता हुआ देखना चाहती थी. वह उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती थी और इसी सनक में उसने उसकी पांच वर्षीय बेटी को निशाना बना लिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर भी सर्च किया था और वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी.
कंबल में लपेटकर दबाया मुंह
13 जून को बच्ची खेलते-खेलते आरोपी महिला के घर पहुंच गई. आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर घर के अंदर बुलाया. इसके बाद उसने बच्ची के कपड़े उतरवाए और कंबल में लपेटकर उसका मुंह दबा दिया. दम घुटने से मासूम की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर बने दीवान यानी बेड में छिपा दिया और ऊपर से कंबल व रजाई रखकर उसे बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो.
शव को जंगल में फेंकने की थी प्लानिंग
पुलिस के मुताबिक आरोपी की योजना रात होने पर शव को जंगल में फेंकने की थी, जिससे मामला किसी और दिशा में चला जाए. उसने सोचा था कि बच्ची की बिना कपड़े की लाश फेंके जाने पर लोग रेप के बाद हत्या का शक जताएंगे और उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा. लेकिन पड़ोस के जंगल में शव फेंके जाने से पहले ही बच्ची की तलाश शुरू हो गई.
बच्ची को ढूंढने का करती रही नाटक
हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिला भी करीब डेढ़ घंटे तक कॉलोनी के लोगों के साथ बच्ची को खोजने का नाटक करती रही, ताकि किसी का शक उस पर न जाए.
सीसीटीवी से खुला राज
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में बच्ची आरोपी के घर जाते हुए दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलती नजर नहीं आई. इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया. जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो बच्ची का शव दीवान के अंदर छिपा मिला.
डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ. अगर सीसीटीवी फुटेज में बच्ची महिला के घर जाती हुई नजर ना आती तो शायद खुलासे में दिक्कत हो सकती थी. उनके मुताबिक महिला ने कई महीने पहले से ही हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी.
सोशल मीडिया पर सीखा हत्या का तरीका
वह यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म पर तमाम तरीके सर्च करती रहती थी. पति से बात करने की वजह से वह बच्ची की मां से इस कदर नफरत करने लगी थी कि उसे तड़पते और रोते हुए देखना चाहती थी. इस महिला से पानी भरने को लेकर भी उसका एक बार विवाद हुआ था.
पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह
पूछताछ में आरोपी महिला टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसे पड़ोसन से पुरानी रंजिश थी. पति से बातचीत को लेकर पैदा हुए शक और आपसी विवादों ने उसके मन में इतनी नफरत भर दी कि उसने मासूम बच्ची की हत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.
पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शक और नफरत की आग जब जुनून में बदल जाती है तो उसका शिकार बेगुनाह लोग बनते हैं. जयपुर की यह वारदात पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.