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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: 'पड़ोसन को तड़पते देखना चाहती थी...', नफरत की आग में 5 साल की मासूम की हत्या

Jaipur News: 'पड़ोसन को तड़पते देखना चाहती थी...', नफरत की आग में 5 साल की मासूम की हत्या

Jaipur News In Hindi: आरोपी महिला को शक था कि पड़ोसन उसके पति से बात करती थी, इसलिए उसकी पांच साल की मासूम की हत्या कर दी. आरोपी तीन महीने से बच्ची की हत्या की साजिश रच रही थी.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 16 Jun 2026 05:51 PM (IST)
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राजधानी जयपुर में पांच साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. हत्या की वजह जानकर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. आरोपी महिला अपनी पड़ोसन से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसे रोते-बिलखते और तड़पते हुए देखने के लिए उसने उसकी मासूम बेटी की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली, जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी. 

जयपुर पश्चिम के डीसीपी प्रशांत किरण ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला पिछले करीब तीन महीने से बच्ची की हत्या की योजना बना रही थी. उसका शक था कि उसकी पड़ोसन उसके पति से फोन पर बात करती है. इसी बात को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी और पड़ोसन से गहरी दुश्मनी पाल चुकी थी.

'पड़ोसन को तपड़ते देखना चाहती थी'

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पड़ोसन को तड़पता हुआ देखना चाहती थी. वह उसकी आंखों में आंसू देखना चाहती थी और इसी सनक में उसने उसकी पांच वर्षीय बेटी को निशाना बना लिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर भी सर्च किया था और वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी.

कंबल में लपेटकर दबाया मुंह

13 जून को बच्ची खेलते-खेलते आरोपी महिला के घर पहुंच गई. आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर घर के अंदर बुलाया. इसके बाद उसने बच्ची के कपड़े उतरवाए और कंबल में लपेटकर उसका मुंह दबा दिया. दम घुटने से मासूम की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के अंदर बने दीवान यानी बेड में छिपा दिया और ऊपर से कंबल व रजाई रखकर उसे बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो.

शव को जंगल में फेंकने की थी प्लानिंग

पुलिस के मुताबिक आरोपी की योजना रात होने पर शव को जंगल में फेंकने की थी, जिससे मामला किसी और दिशा में चला जाए. उसने सोचा था कि बच्ची की बिना कपड़े की लाश फेंके जाने पर लोग रेप के बाद हत्या का शक जताएंगे और उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा. लेकिन पड़ोस के जंगल में शव फेंके जाने से पहले ही बच्ची की तलाश शुरू हो गई.

बच्ची को ढूंढने का करती रही नाटक

हैरानी की बात यह है कि आरोपी महिला भी करीब डेढ़ घंटे तक कॉलोनी के लोगों के साथ बच्ची को खोजने का नाटक करती रही, ताकि किसी का शक उस पर न जाए.

सीसीटीवी से खुला राज

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में बच्ची आरोपी के घर जाते हुए दिखाई दी, लेकिन बाहर निकलती नजर नहीं आई. इसके बाद पुलिस का शक गहरा गया. जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो बच्ची का शव दीवान के अंदर छिपा मिला.  

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ. अगर सीसीटीवी फुटेज में बच्ची महिला के घर जाती हुई नजर ना आती तो शायद खुलासे में दिक्कत हो सकती थी. उनके मुताबिक महिला ने कई महीने पहले से ही हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी.

सोशल मीडिया पर सीखा हत्या का तरीका

वह यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म पर तमाम तरीके सर्च करती रहती थी. पति से बात करने की वजह से वह बच्ची की मां से इस कदर नफरत करने लगी थी कि उसे तड़पते और रोते हुए देखना चाहती थी. इस महिला से पानी भरने को लेकर भी उसका एक बार विवाद हुआ था.

पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह

पूछताछ में आरोपी महिला टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसे पड़ोसन से पुरानी रंजिश थी. पति से बातचीत को लेकर पैदा हुए शक और आपसी विवादों ने उसके मन में इतनी नफरत भर दी कि उसने मासूम बच्ची की हत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया.

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शक और नफरत की आग जब जुनून में बदल जाती है तो उसका शिकार बेगुनाह लोग बनते हैं. जयपुर की यह वारदात पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jun 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Jaipur Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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