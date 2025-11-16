हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कांग्रेस के इस पूर्व मंत्री ने चुनाव में मेरी मदद की', नरेश मीणा का चौंकाने वाला दावा

'कांग्रेस के इस पूर्व मंत्री ने चुनाव में मेरी मदद की', नरेश मीणा का चौंकाने वाला दावा

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद, निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने दावा किया कि कांग्रेस नेता रमेश मीणा ने उनकी मदद की, जिससे पार्टी में गुटबाजी उजागर हो गई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 16 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है. जहां इस सीट पर सत्ता पक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं जीत के बाद भी विपक्षी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है.

इसी बीच, निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा के एक बयान ने कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को उजागर कर दिया है. नरेश मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने चुनाव में उनकी मदद की थी. यह पूर्व मंत्री कोई और नहीं, बल्कि सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले रमेश मीणा हैं.

वायरल वीडियो में बड़ा दावा

नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें वे लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में नरेश मीणा कह रहे हैं, "हाड़ौती में, मैं लड़ाई लड़ रहा था... पूर्वी राजस्थान के किसी भी नेता ने मेरी मदद नहीं की. केवल पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने मेरी मदद की है और कोई मेरी मदद करने नहीं आया."

पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप?

नरेश मीणा का यह बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया था, जबकि बीजेपी से मोरपाल सुमन मैदान में थे.

ऐसे में नरेश मीणा का यह दावा गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार (प्रमोद जैन भाया) के खिलाफ जाकर निर्दलीय नरेश मीणा का साथ दिया? यदि ऐसा है, तो यह पार्टी अनुशासन का बड़ा उल्लंघन है और सवाल यह भी है कि वे यह सब किसके कहने पर कर रहे थे.

पायलट समर्थक हैं रमेश मीणा

आपको बता दें कि रमेश मीणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है. वह 2020 के मानेसर कांड के दौरान सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे.

गहलोत के बयान से जुड़े तार

नरेश मीणा के इस खुलासे को अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत ने कहा था कि "नरेश मीणा किसी और के हाथों में खेल रहा है." अब इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

इस पूरे मामले पर जब एबीपी न्यूज़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से सवाल किया, तो उन्होंने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि "वो इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं." बहरहाल, नरेश मीणा के इस वीडियो ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को एक बार फिर सतह पर ला दिया है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 16 Nov 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics CONGRESS RAJASTHAN NEWS Anta By Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget