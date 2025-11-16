'कांग्रेस के इस पूर्व मंत्री ने चुनाव में मेरी मदद की', नरेश मीणा का चौंकाने वाला दावा

राजस्थान में अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है. जहां इस सीट पर सत्ता पक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं जीत के बाद भी विपक्षी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है.

इसी बीच, निर्दलीय चुनाव लड़े नरेश मीणा के एक बयान ने कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को उजागर कर दिया है. नरेश मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने चुनाव में उनकी मदद की थी. यह पूर्व मंत्री कोई और नहीं, बल्कि सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले रमेश मीणा हैं.

वायरल वीडियो में बड़ा दावा

नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें वे लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में नरेश मीणा कह रहे हैं, "हाड़ौती में, मैं लड़ाई लड़ रहा था... पूर्वी राजस्थान के किसी भी नेता ने मेरी मदद नहीं की. केवल पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने मेरी मदद की है और कोई मेरी मदद करने नहीं आया."

पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप?

नरेश मीणा का यह बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया था, जबकि बीजेपी से मोरपाल सुमन मैदान में थे.

ऐसे में नरेश मीणा का यह दावा गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार (प्रमोद जैन भाया) के खिलाफ जाकर निर्दलीय नरेश मीणा का साथ दिया? यदि ऐसा है, तो यह पार्टी अनुशासन का बड़ा उल्लंघन है और सवाल यह भी है कि वे यह सब किसके कहने पर कर रहे थे.

पायलट समर्थक हैं रमेश मीणा

आपको बता दें कि रमेश मीणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है. वह 2020 के मानेसर कांड के दौरान सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे.

गहलोत के बयान से जुड़े तार

नरेश मीणा के इस खुलासे को अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत ने कहा था कि "नरेश मीणा किसी और के हाथों में खेल रहा है." अब इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

इस पूरे मामले पर जब एबीपी न्यूज़ ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से सवाल किया, तो उन्होंने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि "वो इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं." बहरहाल, नरेश मीणा के इस वीडियो ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को एक बार फिर सतह पर ला दिया है.