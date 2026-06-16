'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी पर बैन लगाने को लेकर एक बयान दिया गया था. इस बयान को लेकर राजनीतिक खेमे में विवाद शुरू हो गया. अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.

बीजेपी सांसद ने कहा, "अशोक गहलोत ने यह बयान मुस्लिम संस्थानों और मुसलमानों के सामने दिया है ताकि मुस्लिमों के वोट पक्के हो." उन्होंने आगे कहा, "अशोक गहलोत को अच्छी तरह अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही मुस्लिम परस्त इतिहास है. घनश्याम तिवाड़ी ने आगे कहा, "जहां तक बीजेपी पर बैन लगाने का सवाल है तो इंदिरा गांधी और उनके पिता ने 1948 और 1975 में बैन लगाकर देखा लेकिन उन्हें मूंह की खानी पड़ी."

सांसद ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "आज संघ अपने 100 साल गौरव के साथ मना रहा है. कांग्रेस पार्टी की सत्ता हाथ से निकल जाने पर छटपटाहट है." अशोक गहलोत पर बोलते हुए सांसद ने कहा, "अशोक गहलोत अपनी पेठ जमाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं."

1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस ने किया. 1919 से लेकर 1921 तक खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग से समझौता किया." सांसद ने कहा, "तुर्की में खलीफा का समर्थन करने के बदले भारत में आंदोलन का समर्थन किया. इसके बाद 1947 में उन्होंने भारत का विभाजन कराया और अब भी केरल में इंडियन मुस्लिम लीग से समझौता है जो भारत का विभाजन करने वाली पार्टी है." उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी किस मूंह से हिंदू-मुस्लिम की बात करती है."

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हिंदुत्व की राजनीति पर क्या बोले घनश्याम तिवाड़ी?

बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर सांसद ने कहा, "हिंदुत्व की राजनीति ही सही राजनीति है जो नफरत को दूर करती है. भारत को दो राष्ट्र मानना, हिंदु-मुसलमान को दो राष्ट्र मानना, जिन्ना की दो राष्ट्र की थ्योरी को स्वीकार करना कांग्रेस पार्टी ने किया. जिसका नतीजा यह रहा कि विभाजन हुआ. आज भी कांग्रेस उसी नीति पर चल रही है.

घनश्याम तिवाड़ी ने कहा, "अशोक गहलोत ने हिंदुओं का समर्थन करने वाली पार्टी पर बैन लगाने वाला बयान हिंदुत्व का अपमान है. इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए. जहां तक काग्रेस पार्टी का सवाल है उसका स्वरूप इंडियन मुस्लिम लीग जैसा हो गया है."

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