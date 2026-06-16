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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'छात्रों को कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर अशोक गहलोत का आरोप

'छात्रों को कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा', राहुल गांधी के कोटा दौरे पर अशोक गहलोत का आरोप

Rahul Gandhi Kota Visit: राहुल गांधी 17 जून को कांग्रेस के अभियान के तहत कोटा का दौरा करेंगे, जो पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की चिंताओं पर केंद्रित है. गहलोत ने छात्रों को रोकने का आरोप लगाया.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार (17 जून) को नीट के छात्रों से संवाद करेंगे. इस कार्यक्रम से पहले राजनीति गरमा गई है. संवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगाया है.

अशोक गहलोत ने कहा, "राहुल गांधी के कल कोटा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय से कोचिंग संस्थानों को धमकी भरे फोन जा रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है."

आरोप है कि कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए. स्पीकर जैसे गरिमामयी पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है.

अशोक गहलोत ने लगया ये आरोप

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार (15 जून) को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी रोकने की कोशिश कर रही है. यह कार्यक्रम 17 जून को कोटा में कथित नीट पेपर लीक मुद्दे पर आयोजित होना है.

गहलोत ने दावा किया कि छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से कथित नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम को मिले समर्थन से बीजेपी 'घबरा' गई है.

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कांग्रेस नेता ने कोटा सांसद व लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से जुड़े पदाधिकारियों पर कोचिंग संस्थानों, पीजी आवास और गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया, ताकि छात्र कार्यक्रम में शामिल न हों.  गहलोत ने आरोप लगाया, “कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को फोन किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि उनके संस्थानों से कोई भी छात्र कार्यक्रम में शामिल न हो.” 

अशोक गहलोत ने की आलोचना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक मानदंडों के विपरीत हैं और विपक्ष के नेता और छात्रों के बीच संवाद को रोकने के प्रयासों की आलोचना की. गहलोत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करना चाहिए और उन्होंने छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के कथित प्रयासों को “निंदनीय” बताया. 

अशोक गहलोत ने कहा, "कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं."

राहुल गांधी 17 जून को कांग्रेस के अभियान के तहत कोटा का दौरा करेंगे, जो पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों व युवाओं की चिंताओं पर केंद्रित है. गहलोत के आरोपों पर बिरला के कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot OM BIRLA RAHUL GANDHI Kota News RAJASTHAN NEWS
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