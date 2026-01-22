एक्सप्लोरर
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी
सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव के चर्चित मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया गया. कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य को भी बरी किया. वहीं तीन आरोपियों को उम्रकैद और 6 को दस दस साल की सजा सुनाई.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
