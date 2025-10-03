हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नशे का सौदागर बन बैठा पूर्व NSG कमांडो, कब्जे से मिला 200 kg गांजा, पुलिस गिरफ्त में

राजस्थान: नशे का सौदागर बन बैठा पूर्व NSG कमांडो, कब्जे से मिला 200 kg गांजा, पुलिस गिरफ्त में

Former NSG Commando Arrested: 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में सेवा देने वाला पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है. उसपर गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का सरगना होने का आरोप लगा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 03 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

कभी देश को आतंकवाद से बचाने की जिम्मेदारी निभाने वाला पूर्व NSG कमांडो अब खुद नशे के जहर का सौदागर बन बैठा है. विष के इस व्यापार का वह मुख्य कर्ता-धर्ता था, जिसे अब पुलिस ने दबोच लिया है. आरोप है कि बजरंग सिंह नाम का यह पूर्व कमांडो गांजा तस्करी गिरोह का सरगना है. पुलिस को उसके पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ है.

पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ महासंग्राम में, ATS और ANTF की संयुक्त टीमों ने लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की. तेलंगाना और ओडिशा से बड़े पैमाने पर राजस्थान में गांजे की तस्करी करने वाले एक मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार किया गया. 

सीकर जिले का रहने वाला है बजरंग सिंह

आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ़्तार आरोपी बजरंग सिंह, पुत्र भंवर सिंह, सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी थाना क्षेत्र के करंगा ग्राम का निवासी है. उसकी गिरफ्तारी और गांजा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन गांजनेय शुरू किया गया था, जो करीब दो महीने की मेहनत के बाद सफल हुआ.

बजरंग की गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित था. वह राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना के बीच गांजा तस्करी के अवैध धंधे का एक बड़ा लिंक रहा है.

कमांडो से तस्कर तक का सफर

दसवीं तक की पढ़ाई करने के बाद बजरंग का पढ़ाई में मन नहीं लगा. उसकी 6 फीट की पहलवानी कद-काठी को देखकर उसे बीएसएफ में सिपाही के पद पर नौकरी मिल गई. बीएसएफ में सेवा के दौरान उसने पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान में देश की सीमाओं की सुरक्षा और नक्सलवाद से मुकाबले में अहम योगदान दिया.

 उसकी शारीरिक क्षमता और सेवा भावना को देखते हुए अधिकारियों ने उसे एनएसजी कमांडो टीम में शामिल कर लिया. वहां उसने 7 साल तक आतंकवाद विरोधी अभियानों में बतौर कमांडो सेवा दी.

सेवानिवृत्ति के बाद बदल गया रास्ता

2021 में अर्द्धसैन्य सेवाबलों की अपनी सेवा से सेवानिवृत होकर जब बजरंग सिंह अपने गांव वापस लौटा तो उसकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे लेनी लगी और उसने एक राष्ट्रीय दल की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया.

बजरंग ने अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव भी लड़ाया परन्तु चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा. चुनावों में मात तो मिली ही, आपसी दुश्मनी का तोहफा अलग से हाथ लगा साथ ही साथ कई लोगों से घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित हो गए. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 03 Oct 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Rajasthan ATS RAJASTHAN NEWS Bajrang Singh Ex NSG Commando Arrested
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishore की ₹241 करोड़ की कमाई का राज मिल गया | The Jan Suraaj Party | Paisa Live
PoK Protests: Pakistan के खिलाफ़ विद्रोह की आग, 19 की मौत, कई घायल
Tata Capital IPO: Grey Market से 55% सस्ता| Paisa Live
RBI की तरफ से Middle Class Investors के लिए बड़ी खबर!| Paisa Live
India-Bhutan Railway Connectivity से खुलेगा Tourism और business का रास्ता| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget