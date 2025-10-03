हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: एक ही दिन बीकानेर और जयपुर में स्कूल बस और वैन हुए हादसे का शिकार, 8 बच्चे घायल

Rajasthan: एक ही दिन बीकानेर और जयपुर में स्कूल बस और वैन हुए हादसे का शिकार, 8 बच्चे घायल

Rajasthan News: बीकानेर और जयपुर में 3 अक्टूबर को 2 अलग अलग स्कूल वाहन हादसों में 8 बच्चे घायल हो गए. समय पर अस्पताल पहुंचाने से सभी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 03 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में दो अलग-अलग स्कूल वाहन हादसों ने जिले को हिला दिया है. पहला मामला बीकानेर का सामने आया है जहां सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मिनी कैंपर गाड़ी पलट गई, जबकि जयपुर ग्रामीण जिले में रॉयल्स चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल बस पेड़ से टकरा गई है.

दोनों घटनाओं में कुल 8 बच्चे घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इन घटनाएं ने एक बार फिर स्कूल परिवहन और सड़क सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसकी लापरवाही से बच्चों की जान को खतरे साफ नजर आ रहा है. 

बीकानेर में पलटी बच्चों से भरी वैन

बीकानेर में शनिवार (3 अक्टूबर) सुबह बड़ा हादसा उस समय हुआ जब सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मिनी कैंपर गाड़ी बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. रास्ते में अचानक एक स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया. हादसे में चार बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. 

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई. हादसे से गुस्साए परिजनों ने मौके पर ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसे पुलिस ने बीच-बचाव कर छुड़ाया और थाने ले गई. इस बीच अस्पताल में बच्चों के परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी बच्चों का उपचार डॉक्टरों की देखरेख में शुरू किया गया.

जयपुर में बस पेड़ से टकरा गई

वहीं, जयपुर ग्रामीण जिले में भी 3 अक्टूबर को एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. रॉयल्स चिल्ड्रन एकेडमी की बस बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी अचानक बस की स्टेरिंग फेल हो गई. वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गया, जिससे बस में सवार 4 बच्चे घायल हो गए. 

उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को हल्की चोटें आईं और उनकी स्थिति अब सामान्य है. इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने कहा कि बस की तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Bikaner News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget