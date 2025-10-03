राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में दो अलग-अलग स्कूल वाहन हादसों ने जिले को हिला दिया है. पहला मामला बीकानेर का सामने आया है जहां सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मिनी कैंपर गाड़ी पलट गई, जबकि जयपुर ग्रामीण जिले में रॉयल्स चिल्ड्रन एकेडमी की स्कूल बस पेड़ से टकरा गई है.

दोनों घटनाओं में कुल 8 बच्चे घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इन घटनाएं ने एक बार फिर स्कूल परिवहन और सड़क सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसकी लापरवाही से बच्चों की जान को खतरे साफ नजर आ रहा है.

बीकानेर में पलटी बच्चों से भरी वैन

बीकानेर में शनिवार (3 अक्टूबर) सुबह बड़ा हादसा उस समय हुआ जब सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मिनी कैंपर गाड़ी बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. रास्ते में अचानक एक स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया. हादसे में चार बच्चे घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई. हादसे से गुस्साए परिजनों ने मौके पर ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसे पुलिस ने बीच-बचाव कर छुड़ाया और थाने ले गई. इस बीच अस्पताल में बच्चों के परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी बच्चों का उपचार डॉक्टरों की देखरेख में शुरू किया गया.

जयपुर में बस पेड़ से टकरा गई

वहीं, जयपुर ग्रामीण जिले में भी 3 अक्टूबर को एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. रॉयल्स चिल्ड्रन एकेडमी की बस बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी अचानक बस की स्टेरिंग फेल हो गई. वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गया, जिससे बस में सवार 4 बच्चे घायल हो गए.

उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को हल्की चोटें आईं और उनकी स्थिति अब सामान्य है. इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने कहा कि बस की तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.