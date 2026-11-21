राजस्थान के डूंगरपुर जिला परिषद के चुनावी नतीजों के बाद अब जिले की राजनीति में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव परिणामों ने सत्ता की राह आसान करने के बजाय राजनीतिक दलों के सामने बहुमत का नया गणित खड़ा कर दिया है.

जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 14-14 सीटें जीतकर बराबरी की स्थिति हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है. ऐसे में किसी भी दल के पास अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं है. अब जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए समर्थन जुटाना राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

चुनावी नतीजों के बाद से ही जिला परिषद में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. बीजेपी और बीएपी के बीच सीटों की बराबरी ने मुकाबले को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है.

वहीं कांग्रेस के 9 निर्वाचित सदस्यों की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. ऐसे में जिला प्रमुख का चुनाव केवल सीटों के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सभी की नजरें दलों की रणनीति, आपसी बातचीत और संभावित समर्थन पर टिकी हैं.

शपथ ग्रहण के दिन भी नजर आई राजनीतिक खेमेबंदी

इधर, शनिवार को जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भी राजनीतिक दलों की सतर्कता देखने को मिली. तीनों प्रमुख दलों के सदस्य अलग-अलग वाहनों से कलेक्ट्रेट पहुंचे. बीएपी के 14 निर्वाचित सदस्य सांसद राजकुमार रोत के साथ बस में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे.

वहीं बीजेपी के 14 सदस्यों को भी बाड़ेबंदी के बीच कलेक्ट्रेट लाया गया. दूसरी ओर कांग्रेस के 9 निर्वाचित सदस्य छोटी गाड़ियों से शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे. शपथ ग्रहण और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी दलों के सदस्यों को वापस अपने-अपने ठिकानों पर ले जाया गया.

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही राजनीतिक दल अपने निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखने में जुटे हुए हैं. ऐसे में शपथ ग्रहण के दौरान भी सदस्यों की आवाजाही और उनके प्रबंधन ने जिला परिषद के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक सक्रियता को सामने ला दिया.

9 सीटों वाली कांग्रेस की भूमिका पर सबकी नजर

जिला परिषद के मौजूदा आंकड़ों में बीजेपी और बीएपी दोनों ही 14-14 सीटों पर हैं. वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं. इस त्रिकोणीय समीकरण ने जिला प्रमुख के निर्वाचन को लेकर संभावनाओं के कई रास्ते खोल दिए हैं. कांग्रेस के समर्थन के बिना बहुमत का आंकड़ा हासिल करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा.

यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों की नजर कांग्रेस के रुख पर टिकी हुई है. हालांकि कांग्रेस ने समर्थन को लेकर अपना अंतिम रुख सार्वजनिक नहीं किया है. ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक बैठकों और आपसी बातचीत के जरिए नए समीकरण सामने आने की संभावना बनी हुई है. जिला प्रमुख के साथ उप जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर भी दलों के भीतर रणनीतिक मंथन जारी है.

चुनाव परिणाम पर क्या बोले सांसद राजकुमार रोत?

वहीं बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने चुनाव परिणामों को जनता की जीत करार दिया है. उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग में जनता ने बीएपी के प्रति अपना समर्थन जताया है. रोत ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नई राजनीतिक ताकत को दबाने की कोशिश कर रही हैं.

गठबंधन के सवाल पर सांसद रोत ने कहा कि बीएपी जनता के रुझान और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला करेगी. उनके इस बयान से साफ है कि जिला परिषद में आगे की रणनीति को लेकर पार्टी अपने स्तर पर मंथन कर रही है.

जिला प्रमुख के चुनाव से पहले बढ़ी सियासी सरगर्मी

डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव परिणामों ने जिले में राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह चर्चा के केंद्र में ला दिया है. एक तरफ बीजेपी और बीएपी बराबर सीटों के साथ मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 9 सदस्य चुनावी गणित में अहम भूमिका निभा सकते हैं. फिलहाल किसी भी दल की ओर से जिला प्रमुख पद के लिए अंतिम समर्थन समीकरण स्पष्ट नहीं हुआ है.

अब सबकी निगाहें जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के निर्वाचन पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की रणनीति, संभावित समर्थन और सदस्यों की एकजुटता ही इस चुनाव की दिशा तय करेगी. ऐसे में डूंगरपुर जिला परिषद की कमान किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ही साफ हो सकेगा.

'पर्ची वाले CM से छुटकारा पाना चाहती है जनता', पंचायत चुनाव के नतीजों पर बोले डोटासरा

