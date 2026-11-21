राजस्थान में पंचायत चुनावों में मिली बंपर जीत से कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना जो रुझान दिखाया है, वह विधानसभा चुनाव में भी न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि और बढ़ेगा. राजस्थान की जनता अब भजनलाल शर्मा सरकार से छुटकारा चाहती है और वह विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक बीजेपी अब चाहे अपना मुख्यमंत्री बदल ले या प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है. उनका कहना है कि यह नतीजे विधानसभा चुनाव में भी असर डालेंगे.

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युवा समेत हर तबका है परेशान- डोटासरा

उनके मुताबिक, विकास ठप है, कानून व्यवस्था बदहाल है और भ्रष्टाचार चरम पर है. किसान - युवा समेत हर तबका परेशान है. जनता पर्ची वाले मुख्यमंत्री से छुटकारा पाना चाहती है. ग्रामीण जनता ने बीजेपी का घमंड चकनाचूर किया है. मंत्री और दूसरे बड़े नेता अपने परिवार के सदस्यों को हार से नहीं बचा पाए. उन्होंने प्रचंड जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है.

पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा

बता दें हाल ही में सामने आए राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 37 जिलों में जिला परिषद चुनाव में 1271 सीटों में से 794 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को महज 357 सीटें ही मिली हैं. कांग्रेस ने 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. जबकि बीजेपी को सिर्फ पांच जिलों में बहुमत मिला है.

इसी तरह आठ जिलों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इनमें चार जिलों में कांग्रेस बीजेपी से आगे रही, जबकि दो जिलों में दोनों पार्टियों की सीटें बराबर रहीं. दो अन्य जिलों में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी.

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