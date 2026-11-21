राजस्थान में सिरोही जिले में गांवों की सरकार चुनने के लिए हुए पंचायती राज चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं. चुनावी परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिलेभर में अपना परचम लहराया है, जबकि भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

जिले की आठ पंचायत समितियों और जिला परिषद के 27 वार्डों के लिए आज सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित नवीन भवन में मतगणना शुरू हुई. जिला परिषद की 27 सीटों में से कांग्रेस ने 22 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि भाजपा महज 5 सीटों पर सिमटकर रह गई.

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जिले की 8 पंचायत समितियों के सभी 146 सदस्यों के चुनाव परिणाम जारी.

कांग्रेस का जिले में जबरदस्त दबदबा, 96 सीटों पर दर्ज की जीत.

भाजपा को बड़ा झटका, महज 32 सीटों पर ही मिली सफलता.

भारत आदिवासी पार्टी ने 7 सीटों पर जमाया कब्जा.

निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 11 सीटों पर हासिल की जीत.

सत्तारूढ़ भाजपा जिले में 25 प्रतिशत सीटें भी नहीं जीत पाई.

कांग्रेस ने 146 में से 96 सीटें जीतकर लगभग 66 प्रतिशत सीटों पर जमाया कब्जा.

कांग्रेस का एकतरफा दबदबा

पंचायत समितियों के परिणामों की बात करें तो जिले की सात पंचायत समितियों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इनमें शिवगंज, भावरी, पिंडवाड़ा, सिरोही, कालंद्री, मंडार और आबूरोड शामिल हैं. दूसरी ओर रेवदर पंचायत समिति में भाजपा बहुमत हासिल करने में सफल रही.

सबसे चौंकाने वाला परिणाम शिवगंज पंचायत समिति से सामने आया, जहां भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोर्ड बनाने का रास्ता साफ कर लिया. इस चुनाव में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा. वहीं पूर्व विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिला परिषद चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया.

विजयी प्रत्याशियों ने ली शपथ

जीत के बाद संयम लोढ़ा मीडिया से रूबरू हुए और सिरोही की जनता का आभार जताते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.वहीं शाम करीब 7 बजे विजयी प्रत्याशी नवीन भवन पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके बाद विजयी प्रत्याशी बसों के जरिए बाड़ेबंदी के लिए रवाना हो गए.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिरोही का अगला जिला प्रमुख कौन होगा? कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाएगी और अलग-अलग पंचायत समितियों में प्रधान की कुर्सी किसे मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे.

सिरोही में भाजपा का सूपड़ा साफ, संगठन के नेतृत्व पर उठे सवाल.

सिरोही जिले में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने भाजपा संगठन को बड़ा झटका दिया है. जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी की गृह पंचायत समिति शिवगंज में भाजपा 19 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर कब्जा जमाया. वहीं जिला परिषद की 27 सीटों में कांग्रेस ने 22 और भाजपा ने महज 5 सीटें जीतीं. 2021 की शानदार जीत के बाद 2026 की इस करारी हार ने भाजपा संगठन के नेतृत्व और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

सत्ता में भाजपा, फिर भी दिग्गजों के गढ़ में करारी हार

राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सत्ता और सिरोही क्षेत्र में तीन बड़े राजनीतिक चेहरे होने के बावजूद सिरोही में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. भाजपा जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी की गृह पंचायत समिति शिवगंज में पार्टी का खाता तक नहीं खुला. वहीं राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुंबाराम चौधरी के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी भाजपा को करारी शिकस्त मिली. अब सवाल है कि आखिर संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी रही या जनता की नाराजगी? इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा.?

संयम लोढ़ा की रणनीति ने दिखाया दम

सिरोही जिले में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता संयम लोढ़ा के नेतृत्व में लड़े गए इस चुनाव में कांग्रेस ने 27 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा महज 5 सीटों पर सिमट गई. इस शानदार जीत के साथ संयम लोढ़ा ने जिले में अपनी राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व क्षमता का दम दिखाया है. कांग्रेस की इस बड़ी सफलता को जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

दिग्गजों को झटका, कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर हारी

सिरोही जिले के पंचायती राज चुनाव में कई बड़े नेताओं और उनके परिजनों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. रेवदर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद जोशी, भावरी पंचायत समिति में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव निंबाराम गरासिया और आबूरोड में कांग्रेस जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया की पत्नी चुनाव हार गईं. पिंडवाड़ा में भाजपा नेता किरण राजपुरोहित की पुत्रवधू पूजा पुरोहित, शिवगंज में प्रधान ललिता कुंवर और सिरोही में भाजपा मंडल अध्यक्ष हार्दिक देवासी की पत्नी कविता कुमारी को भी हार मिली. भाजपा के जिला मंत्री छगन लाल घांची और गणपत सिंह राठौड़ भी चुनावी मैदान में अपनी साख नहीं बचा पाए.

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