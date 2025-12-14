मोटरसाइकिल पर हुड़दंग मचाने वालों पर धौलपुर पुलिस का एक्शन, 141 मॉडिफाइड बाइक्स जब्त

राजस्थान के धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कल (13 दिसंबर) देर शाम से जिले भर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर मॉडिफाइड और पावर बाइक्स के खिलाफ अभियान चला कर सख्त कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि जिले भर में पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तेज रफ्तार से दौड़ रही पॉवर बाइक और ध्वनि प्रदूषण फैला रही मोडिफाइड कुल 141 पावर बाइक को जब्त किया गया. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग करने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके.

किस थाने ने कितनी बाइक की जब्त

पुलिस की कार्रवाई के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 15, थाना निहालगंज पुलिस द्वारा 20, थाना सदर धौलपुर द्वारा 12, थाना सैंपऊ द्वारा 10, थाना मनियां द्वारा 11, थाना राजाखेड़ा द्वारा 03, थाना कोतवाली बाड़ी द्वारा 16, थाना बाड़ी सदर द्वारा 06, थाना नादनपुर द्वारा 04, थाना सरमथुरा द्वारा 07 एवं यातायात पुलिस द्वारा 27 पॉवर/मॉडीफाइड बाइकों को जब्त किया गया है.

पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बताया है कि पॉवर बाइकों से अपराध बढ़ने का खतरा रहता है. साथ ही, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है. ऐसे वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा.

' शिकायतों के बाद किया गया है अभियान शुरू '

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चेकिंग और भी सख्त की जाएगी. यदि कोई चालक बाइक में बदलाव कर तेज आवाज पैदा करने वाले साइलेंसर लगाता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान शुरू किया गया है, जिससे सड़क पर स्टंट, तेज गति और तेज आवाज करने वाली बाइकों पर अंकुश लगाया जा सके.