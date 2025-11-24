कितने वोटों से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे धर्मेंद्र? BJP के टिकट पर कांग्रेस को दी थी मात

फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने सोमवार (24 नवंबर) को इस दुनिया से अलविदा कह दिया. इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. धर्मेंद्र फिल्मों में शानदार कलाकारी का सबूत देने के साथ राजनीति में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं. अभिनेता धर्मेंद्र साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद बने थे. धर्मेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. साल 2004 में बीकानेर सीट पर 5 मई को चुनाव हुए थे. इसके परिणाम 13 मई को घोषित हुए थे. इस चुनाव में धर्मेंद्र को 5 लाख 17 हजार 802 वोट हासिल हुए थे.

दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर लाल को 4 लाख 60 हजार 627 वोट मिले थे. धर्मेंद्र ने कांग्रेस के रामेश्वर लाल को 57 हजार 175 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था. वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े और राजनीति से दूरी बना ली.

धर्मेंद्र ने लंबी बीमारी के बाद मुंबई में ली आखिरी सांस

धर्मेंद्र ने ‘सत्यकाम’ से लेकर ‘शोले’ तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार (24 नवंबर) को मुंबई में निधन हो गया. वह 89 साल के थे. धर्मेंद्र पिछले कुछ वक्त से बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

परिवार ने इस महीने की शुरुआत में घर पर ही उनका इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था. वह 8 दिसंबर को 90 वर्ष के हो जाते. उनका फिल्मी करियर 65 सालों का रहा. पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया. धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास से एक एम्बुलेंस और कई कार रवाना हुईं तथा हेमा मालिनी, एशा देओल, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को श्मशान घाट पर देखा गया.

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

पंजाब में 1935 में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धरम सिंह देओल था और उनका फिल्मी करियर छह दशक से ज्यादा का रहा, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने ‘‘शोले’’, 'चुपके-चुपके', 'सत्यकाम', 'अनुपमा', 'सीता और गीता' जैसी कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं.

एक्शन, रोमांस और हास्य में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहा गया. धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल तथा बेटियां विजेता, अजीता, एशा और अहाना हैं.