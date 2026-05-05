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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडीग में आर्मी हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग, तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप, सुरक्षित टला बड़ा हादसा

डीग में आर्मी हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग, तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप, सुरक्षित टला बड़ा हादसा

Helicopter Emergency Landing: उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी समस्या आने पर पायलट ने सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए पला हवाई पट्टी पर सुरक्षित लैंडिंग कराई.जांच शुरू कर दी गई है.

By : आईएएनएस | Updated at : 05 May 2026 09:43 AM (IST)
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राजस्थान के डीग जिले में सोमवार को एक आर्मी हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. यह हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर मनजीत दास को मथुरा से जयपुर लेकर जा रहा था. उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी समस्या आने पर पायलट ने सूझबूझ और सतर्कता का परिचय देते हुए पला हवाई पट्टी पर सुरक्षित लैंडिंग कराई.

हेलीकॉप्टर के सुरक्षित उतरते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों में उत्सुकता देखी गई और देखते ही देखते हवाई पट्टी के आसपास भीड़ जमा हो गई. हालांकि, किसी तरह की जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिससे प्रशासन ने भी राहत की सांस ली.

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स्थानीय अधिकारी तुरंत पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही कुम्हेर प्रशासन हरकत में आ गया. उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने में जुट गए. प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए. अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी के चलते ही पायलट को यह इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी.

आर्मी का दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंचा

कुछ समय बाद आर्मी का एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी पला हवाई पट्टी पर पहुंचा. इस हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रिगेडियर मनजीत दास और अन्य सैन्य कर्मियों को सुरक्षित जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया. पहले हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने का काम मौके पर ही शुरू कर दिया गया है. प्रशासन और सेना के बीच बेहतर समन्वय के चलते स्थिति जल्दी ही सामान्य हो गई और किसी भी तरह की अफरा-तफरी नहीं फैली.

हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं से हेलीकॉप्टर के रख-रखाव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. इससे पहले भी कई अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.

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Published at : 05 May 2026 09:43 AM (IST)
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Deeg News Helicopter Emergency Landing RAJASTHAN NEWS
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