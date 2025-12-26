दौसा जिले के बसवा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब बांदीकुई से भाजपा विधायक भागचंद टांकडा एक कार्यक्रम में खुले मंच से नाराज नजर आए. सबडावली गांव में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने विकास कार्यों को लेकर बात करते हुए विधायक का हाथ पकड़ने का प्रयास किया. इसी बात पर विधायक भड़क गए और मंच से तीखी प्रतिक्रिया दी.

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही उस व्यक्ति ने विधायक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मंच का माहौल बदल गया. विधायक ने इसे गलत तरीका बताते हुए साफ शब्दों में नाराजगी जाहिर की. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, विधायक का कहना था कि काम बताने का भी एक मर्यादित तरीका होता है और इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है.

मंच से भड़के विधायक

अपने संबोधन में विधायक भागचंद टांकडा ने कहा, “मुझे कहते हैं भागचंद टांकडा. किसी को कोई गलतफहमी हो, चश्मे चढ़े हों तो उतार ले, बदल ले. मैं किसी से दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं. कोई हाथ पकड़कर काम करवाने की बात करे, तो यह कोई तरीका नहीं है. हाथ पकड़कर उठाने की बात करेगा, तो मैं टेंटवा पकड़कर बाहर ले जाऊंगा.

आपका कोई काम है दो बताओ, पांच बताओ, लेकिन काम बताने का भी एक तरीका होता है. जायज काम होंगे तो जरूर होंगे, लेकिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है.”

जाति के नाम पर की दबाव की बात

विधायक ने आगे कहा, “अगर किसी जाति विशेष को लगता है कि संख्या के दम पर दबाव बनाया जा सकता है, तो वह भूल जाए. मैं भी इसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं. स्वाभिमान मेरा भी है. ग्राम पंचायत को लेकर विवाद था, मैंने दोनों पक्षों को बैठाकर सहमति कराने का प्रयास किया. मेरा काम लोगों को लड़ाना नहीं है. किसी को डिबेट करनी है तो आ जाना उनके 5 साल गिन लेना और मेरे 2 साल गिन लेना.”

पुलिस ने किया व्यक्ति को गिरफ्तार

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद बसवा थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला और संबंधित व्यक्ति को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई.