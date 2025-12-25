राजस्थान: बसों की बॉडी बनाने वाले कारखानों को कराया गया बंद, कारोबारियों ने सरकार से लगाई गुहार

राजस्थान में जैसलमेर बस हादसे को लेकर एक्शन में आए परिवहन विभाग के खिलाफ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बाद अब बसों को बनाने और उनकी रिपेयरिंग करने वाले बिल्डर्स ने भी मोर्चा खोल दिया है. प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की तरह ही ऑल राजस्थान बस-ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ने भी परिवहन विभाग के जिम्मेदार लोगों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है.

जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग ने ज्यादातर कारखानों को बंद करा दिया है. कारखाने में तैयार और मरम्मत हो रही तमाम बसों को सीज भी कर दिया है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वह पूरी तरह नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन उनके कारखानों को शुरू नहीं होने दिया जा रहा है.

लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप

एसोसिएशन का आरोप है कि उनसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है. जबकि जो बसें वह तैयार करते हैं, उसे सर्टिफिकेट परिवहन विभाग ही देता है. कारखाने बंद होने से संचालकों के साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट पैदा होने लगा है. एसोसिएशन ने इस मामले में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से दखल दिए जाने की मांग की है.

ट्रांसपोर्ट विभाग पर उत्पीड़न का आरोप

एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उनके कारखानो को जल्द नहीं खोला गया और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो वह अपने कारखानों की चाबियां सीएम, डिप्टी सीएम या परिवहन विभाग के कमिश्नर को सौंप देंगे. पदाधिकारियों का कहना है कि अगर छोटे कारखाने चलाने वाले कारोबारियों का इसी तरह से उत्पीड़न होता रहा तो यह काम कुछ बड़े पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह जाएगा और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

जैसलमेर की घटना महज हादसा था- महावीर प्रसाद शर्मा

एसोसिएशन के महामंत्री महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा, ''जैसलमेर की घटना को लेकर हम लोगों को भी दुख है, लेकिन वह महज एक हादसा था और उसके लिए अकेले बस बिल्डर्स और ऑपरेटर्स को ही जिम्मेदार न माना जाए. कई बार हवाई जहाज, ट्रेन और चलती कार में आग लग जाती है, लेकिन उन्हें बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वह महज एक हादसा होता है.''

एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी

राजस्थान बस ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ने मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात भी कही है और साथ ही जिम्मेदार लोगों से अपने लिए इंसाफ की गुहार भी लगाई है. एसोसिएशन के महामंत्री महावीर प्रसाद शर्मा qJ दूसरे पदाधिकारियों का कहना है कि वह परिवहन विभाग की सभी शर्तों और नियमों को मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए और साथ ही विभाग का सहयोग चाहिए ताकि उनका उत्पीड़न ना हो.