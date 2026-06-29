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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या

Ajmer News In Hindi: सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इसके बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jun 2026 07:36 PM (IST)
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अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप कुलदीप जघीना हत्याकांड के एक आरोपी विष्णु पर लगा है. जगन गुर्जर और हत्या का आरोपी विष्णु एक ही बैरक में बंद थे. बैरक के अंदर हुए विवाद के बाद आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. 

वहीं राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जगन गुर्जर पर हत्या, डकैती, अपहरण और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज थे. वह राजस्थान के सबसे कुख्यात डकैतों में गिना जाता था.

दहशत का पर्याय रहा जगन गुर्जर

जगन गुर्जर का नाम वर्षों तक चंबल के बीहड़ों और पूर्वी राजस्थान में दहशत का पर्याय रहा. पुलिस लंबे समय तक उसकी तलाश करती रही थी. उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे. कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने के बाद जगन गुर्जर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था. उसे हाई-रिस्क कैदियों की श्रेणी में रखा गया था.

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यहां कुख्यात गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी हैं बंद

हत्या का आरोपी भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड में भी आरोपी है. वह भी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है. अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में प्रदेश के कई कुख्यात गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी बंद हैं. ऐसे में जेल के भीतर हिंसक घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस महकमे में हड़कंप

वारदात के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से पड़ताल की जा रही है. पुलिस और जेल प्रशासन सभी पहलुओं की जांच में जुटा हुआ हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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