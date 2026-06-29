अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप कुलदीप जघीना हत्याकांड के एक आरोपी विष्णु पर लगा है. जगन गुर्जर और हत्या का आरोपी विष्णु एक ही बैरक में बंद थे. बैरक के अंदर हुए विवाद के बाद आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

वहीं राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जगन गुर्जर पर हत्या, डकैती, अपहरण और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज थे. वह राजस्थान के सबसे कुख्यात डकैतों में गिना जाता था.

दहशत का पर्याय रहा जगन गुर्जर

जगन गुर्जर का नाम वर्षों तक चंबल के बीहड़ों और पूर्वी राजस्थान में दहशत का पर्याय रहा. पुलिस लंबे समय तक उसकी तलाश करती रही थी. उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज थे. कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने के बाद जगन गुर्जर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था. उसे हाई-रिस्क कैदियों की श्रेणी में रखा गया था.

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यहां कुख्यात गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी हैं बंद

हत्या का आरोपी भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड में भी आरोपी है. वह भी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है. अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में प्रदेश के कई कुख्यात गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधी बंद हैं. ऐसे में जेल के भीतर हिंसक घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस महकमे में हड़कंप

वारदात के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से पड़ताल की जा रही है. पुलिस और जेल प्रशासन सभी पहलुओं की जांच में जुटा हुआ हैं.

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