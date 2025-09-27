पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में एंट्री के बाद पश्चिमी राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एक महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोपों के बाद एक आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आया था. इसके बाद पार्टी ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था. अब एक बार फिर मेवाराम जैन की कांग्रेस में एंट्री से स्थानीय नेता नाराजगी जता रहे हैं.

25 सितंबर को पूर्व विधायक मेवाराम जैन को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया. जिसके विरोध में स्थानीय विधायक और सांसद भी दिल्ली में नेताओं के सामने नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. लेकिन विरोध के बावजूद मेवाराम जैन की कांग्रेस में एंट्री तो हो गई लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा.

बाजारों में लगा दिए गए आपत्तिजनक फोटो

ये विवाद इतना बढ़ गया है कि उस आपत्तिजनक वीडियो के कुछ फोटो पोस्टर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बाजारों में लगा दिए गए हैं. इसके बाद अभी यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लगता है पार्टी के अंदर का झगड़ा अब खुलकर बाहर आने लगा है. पोस्ट में ये लिखा हुआ है- 'महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस, बाड़मेर हुआ शर्मसार....' पोस्ट में नीचे लिखा हुआ है 'बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं'.

पूर्व विधायक की एंट्री से तो पार्टी में बवाल शुरू हो गया है लेकिन अब देखना होगा इस विवाद को पार्टी स्तर पर कैसे निपटाया जाता है या फिर स्थानीय नेताओं की नाराजगी के बावजूद भी क्या मेवाराम जैन कांग्रेस में बने रहेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

क्या है विधायक मेवाराम का मामला?

दरअसल, पूर्व विधायक मेवाराम के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसंबर, 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने पॉक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया था. पीड़िता का यह भी आरोप था कि जब मेवाराम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी.

इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 5-6 जनवरी 2024 की रात 12 बजे पार्टी से निलंबित कर दिया था. इसमें उन्होंने लिखा- मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया है. पूर्व विधायक का महिला के साथ 5 जनवरी को भी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर हुआ था.

पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने चार बार टिकट देकर चुनाव लड़वाया था. तीन बार लगातार विधायक बनने के बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मेवाराम जैन निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. प्रियंका चौधरी से चुनाव हार गया था.