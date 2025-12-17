कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा के नारे पर संसद में हंगामा, BJP ने लगाया पीएम के अपमान का आरोप

दिल्ली के रामलीला मैदान में दो दिन पहले हुई कांग्रेस की रैली में जयपुर की पार्टी नेत्री मंजू लता मीणा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने के नारे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. आज इस मुद्दे पर जहां संसद में जोरदार हंगामा हुआ, तो वहीं इसे लेकर मंजू लता मीणा के गृह राज्य राजस्थान में भी सियासी माहौल गरमा गया है. बीजेपी जहां इसे पीएम मोदी के साथ ही पूरे देश और वोटरों का अपमान बता रही है, वहीं बैकफुट पर आई कांग्रेस एक तरफ तो इसे सियासी जुमलेबाजी बताकर अपनी नेत्री का बचाव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ उसका यह भी कहना है कि इस मामले में पार्टी जल्द ही कोई फैसला ले सकती है.

बीजेपी का आरोप

इस मामले में जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को धमकी दिए जाने का मामला है. कांग्रेस की महिला नेत्री ने ना सिर्फ धमकी देने का काम किया है, बल्कि अपनी पार्टी की तुष्टिकरण की सोच को भी पेश किया है. हिंदू धर्म में कब्र का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने विरोध करने में भी अपने तुष्टीकरण प्रेम को दिखाया है.

उनके मुताबिक प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता. इस तरह की नारेबाजी से न सिर्फ पीएम का अपमान किया गया है, बल्कि उन्हें चुनने वाली देश की जनता को भी अपमानित किया गया है. बीजेपी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस द्वारा इस मामले में अभी तक नारेबाजी करने वाली नेत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना यह बताता है कि यह काम बड़े लोगों की शह पर ही किया गया है.

कांग्रेस का बचाव और राजनीतिक रुख

दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने नारेबाजी करने वाली पार्टी नेत्री मंजू लता मीणा का बचाव किया है. उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ सियासी जुमलेबाजी थी. इस मामले को बेवजह तूल नहीं देना चाहिए. इसे सिर्फ एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया गया था. अगर बयानों को ही देखना है तो असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर भी बात होनी चाहिए. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि पार्टी इस मामले में जल्द ही सोच विचार कर कोई फैसला लेगी.

घटना का पूरा विवरण और नारे की प्रतिक्रिया

गौरतलब है कि 14 दिसंबर को दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की रैली में राजस्थान के जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित नारेबाजी की थी. उन्होंने नारा लगाया था कि मोदी तेरी कब्र ख़ुदेगी - आज नहीं तो कल खुदेगी. मंजू लता ने अगले दिन भी अपने नारे पर कायम रहने का बयान दिया था. हालांकि पिछले दो दिनों से वह अब मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं. उन्होंने अभी तक अपने विवादित नारे को लेकर कोई खेद भी नहीं जताया है.