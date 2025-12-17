महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, ठाकरे भाइयों का मास्टर स्ट्रोक! नामांकन से पहले करेंगे यह ऐलान
Raj-Uddhav Thackeray Alliance: महाराष्ट्र में BMC सहित 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव से पहले, ठाकरे बंधु गठबंधन कर सकते हैं. नामांकन से ठीक पहले, वे आधिकारिक रूप से साथ आने की घोषणा कर सकते हैं.
महाराष्ट्र में BMC समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं ने बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर ली है. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि चुनाव में नामांकन भरने से एक दिन पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आधिकारिक तौर पर साथ आ जाएंगे और गठबंधन का ऐलान करेंगे.
बता दें, 23 दिसंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. ऐसे में 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर की सुबह उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन की घोषणा कर देंगे.
क्या है राज और उद्धव ठाकरे का मास्टर स्ट्रोक?
संभावना है कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी बड़े मैदान पर रैली कर गठबंधन का ऐलान करेगी. ठाकरे भाइयों ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि दोनों दलों के नाराज कैंडिडेट बीजेपी और शिवसेना के पास न जाएं, इसलिए उन्होंने यह आइडिया लगाया है. ऐसे में यह बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है.
बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें सीधा फोन करके बुलाया जाएगा और एबी फॉर्म देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. ऐन मौके पर नाराज उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने की संभावना रहती है. इसलिए राज और उद्धव ऐन मौके पर सबको झटका देंगे.
16 जनवरी को साफ हो जाएगी निकाय चुनाव की तस्वीर
जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. महाराष्ट्र मे 15 जनवरी को नगर निगम और नगर पालिकाओं के मतदान होंगे. वहीं, अगले ही दिन यानी 16 जनवरीको नतीजे सामने आएंगे.
