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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानचुनाव आयोग विवाद पर कांग्रेस नेता बोले- 'लोकतांत्रिक व्यवस्था में...'

चुनाव आयोग विवाद पर कांग्रेस नेता बोले- 'लोकतांत्रिक व्यवस्था में...'

डूंगरपुर में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता रफीक खान ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 15 Oct 2026 09:06 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सियासी बहस तेज होती नजर आ रही है. जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रभारी रफीक खान ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया. साथ ही, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े किए. डूंगरपुर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान रफीक खान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है.

रफीक खान ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. उनके बयान के केंद्र में चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दे रहे.

बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर उठाए सवाल

प्रेसवार्ता में रफीक खान ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित संबंधों को लेकर सवाल किए. हालांकि, उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में इन बयानों को कांग्रेस प्रभारी के आरोपों और राजनीतिक सवालों के रूप में ही देखा जाना चाहिए. इस मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है. संबंधित पक्षों का जवाब मिलने के बाद पूरे मामले पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी.

चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा चर्चा में

चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं. डूंगरपुर में आयोजित इस प्रेसवार्ता के जरिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखीं. अब इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी. बता दें कि देशभर में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयुक्त पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 15 Oct 2026 09:06 PM (IST)
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