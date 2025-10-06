जहरीली दवाओं के मौत के मामले पर कांग्रेस राज्य सरकार को घेर रही है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 5 अक्टूबर को स्वास्थ्य भवन सचिवालय के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की नकली दवा बेच रही है जिसको पीने से चार बच्चों की मौत हो गई. राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की नकली दवा के कारण हो रही मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग बिठाना चाहिए.

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री बार-बार बयान बदल रहे हैं. पहले कहा था कंपनी जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, अब कह रहे हैं कोई भी जिम्मेदार नहीं है. इन पौने दो सालों में बीजेपी सरकार में नकली दवा पीने से कितने लोगों की मौत हुई है वह न्यायिक जांच से ही सामने आ सकता है. नकली दवा से हुई मौत को छुपाने का भाजपा सरकार का कोई भी काम सफल नहीं होने दिया जाएगा.

नकली दवा से हुई मौत के बाद राजस्थान में आक्रोश है- खाचरियावास

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नकली दवा से हुई मौत से पूरे राजस्थान में आक्रोश व्याप्त है. नकली दवा के नाम पर जहर नहीं बांटा जा सकता. पिछले डेढ़ साल से हम कह रहे हैं दवा खरीद में घोटाला हो रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार की पट्टी बीजेपी सरकार की आंखों पर बंधी रही. खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करेगी.

उन्होंने कहा कि जयपुर में अगला कदम मुख्यमंत्री निवास के घेराव का होगा. इस मामले में जब तक सरकार अपनी गलती स्वीकार करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी और जिन लोगों की मौत हुई उनको मुआवजा नहीं देगी, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. खाचरियावास ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार नकली दवा के नाम पर जहर बेच रही है. अब पर्दा नहीं डाला जा सकता.

उन्होंने कहा कि सड़कों पर आर-पार का संघर्ष होगा लेकिन बीजेपी सरकार के घुटने टिककर नकली दवा का पूरा भ्रष्टाचार सामने लेकर आएंगे. आज सुबह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने हाउस से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, जयपुर के पार्षद, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और बड़ी तादाद में उपस्थित लोगों के साथ पैदल शासन सचिवालय के सामने स्थित स्वास्थ्य भवन पहुंचे और नकली दवा के कारण हो रही मौत के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया.

बिना पुलिस को सूचित किए कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर से विरोध प्रदर्शन करते हुए निकले. प्रदर्शन के कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया क्योंकि ये प्रदर्शन 5 अक्तूबर को बिना सूचना के किया गया. हालांकि समय रहते पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला. नकली दवा के विरोध में लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया.