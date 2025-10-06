हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: 'नकली दवा से बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार BJP', प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर दिया आंदोलन का ऐलान

Rajasthan: 'नकली दवा से बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार BJP', प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर दिया आंदोलन का ऐलान

Cough Syrup Controversy: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार वाली नकली दवा से चार बच्चों की मौत हुई. कांग्रेस पूरे राजस्थान में सड़क पर आंदोलन करेगी.

By : मुबारिक खान | Updated at : 06 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

जहरीली दवाओं के मौत के मामले पर कांग्रेस राज्य सरकार को घेर रही है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 5 अक्टूबर को स्वास्थ्य भवन सचिवालय के सामने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की नकली दवा बेच रही है जिसको पीने से चार बच्चों की मौत हो गई. राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की नकली दवा के कारण हो रही मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग बिठाना चाहिए. 

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री बार-बार बयान बदल रहे हैं. पहले कहा था कंपनी जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, अब कह रहे हैं कोई भी जिम्मेदार नहीं है. इन पौने दो सालों में बीजेपी सरकार में नकली दवा पीने से कितने लोगों की मौत हुई है वह न्यायिक जांच से ही सामने आ सकता है. नकली दवा से हुई मौत को छुपाने का भाजपा सरकार का कोई भी काम सफल नहीं होने दिया जाएगा.

नकली दवा से हुई मौत के बाद राजस्थान में आक्रोश है- खाचरियावास

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नकली दवा से हुई मौत से पूरे राजस्थान में आक्रोश व्याप्त है. नकली दवा के नाम पर जहर नहीं बांटा जा सकता. पिछले डेढ़ साल से हम कह रहे हैं दवा खरीद में घोटाला हो रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार की पट्टी बीजेपी सरकार की आंखों पर बंधी रही. खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करेगी. 

उन्होंने कहा कि जयपुर में अगला कदम मुख्यमंत्री निवास के घेराव का होगा. इस मामले में जब तक सरकार अपनी गलती स्वीकार करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी और जिन लोगों की मौत हुई उनको मुआवजा नहीं देगी, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. खाचरियावास ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाली बीजेपी सरकार नकली दवा के नाम पर जहर बेच रही है. अब पर्दा नहीं डाला जा सकता. 

उन्होंने कहा कि सड़कों पर आर-पार का संघर्ष होगा लेकिन बीजेपी सरकार के घुटने टिककर नकली दवा का पूरा भ्रष्टाचार सामने लेकर आएंगे. आज सुबह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने हाउस से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, जयपुर के पार्षद, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और बड़ी तादाद में उपस्थित लोगों के साथ पैदल शासन सचिवालय के सामने स्थित स्वास्थ्य भवन पहुंचे और नकली दवा के कारण हो रही मौत के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया.

बिना पुलिस को सूचित किए कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

बिना पुलिस प्रशासन को सूचना दिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर से विरोध प्रदर्शन करते हुए निकले. प्रदर्शन के कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया क्योंकि ये प्रदर्शन 5 अक्तूबर को बिना सूचना के किया गया. हालांकि समय रहते पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला. नकली दवा के विरोध में लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 06 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
Cough Syrup Pratap Singh Khachariyawas RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो मुस्लिम देश जहां रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो मुस्लिम देश जहां रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget