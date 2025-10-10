हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार और चिराग पासवान को एकसाथ झटका! 2 बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे RJD में शामिल

नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एकसाथ झटका! 2 बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे RJD में शामिल

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले JDU को झटका लगा है. पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा इस्तीफा देकर RJD में शामिल होने वाले हैं. वे नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं.

By : शशांक कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) को झटके पर झटके लग रहे हैं. पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ा और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी JDU से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) संतोष कुशवाहा जदयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो जाएंगे.

सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ने तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट भी तय कर ली है. वह नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. 

चिराग पासवान के कुशवाहा नेता भी RJD के साथ?

बिहार विधानसा चुनाव में RJD कुशवाहा कार्ड खेल रही है. LJP के अजय कुशवाहा भी दोपहर तक RJD जॉइन कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है.

संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह क्या?

संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जेडीयू पर अनदेखी का आरोप लगाया है. माना जा रहा है कि वह पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, जिसके चलते अब संतोष कुशवाहा पाला बदलना चाहते हैं और RJD में शामिल हो सकते हैं. 

कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता हैं संतोष कुशवाहा 

संतोष कुशवाहा साल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जेडीयू से सांसद रहे. इससे पहले 2010 में वे बीजेपी विधायक बने थे. 2013 में संतोष कुशवाहा बीजेपी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे. अभी पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज हैं. दोपहर 2.00 से 3.00 बजे के बीच वह तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और लेसी सिंह के सामने धमदहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. 

संतोष कुशवाहा अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं. ऐसे में आरजेडी ने उनकी नाराजगी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है. 

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत किन शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत किन शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Karnataka: ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 40 किलो सोना किया जब्त
Bihar Election 2025: संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल!
Ayodhya Blast: सीएम योगी ने अयोध्या धमाके पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश | Breaking
RSS Worker Assault: बैतूल में RSS प्रचारक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
Bihar Assembly Elections: Congress संभावित Candidates List, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत किन शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत किन शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget