बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) को झटके पर झटके लग रहे हैं. पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ा और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी JDU से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) संतोष कुशवाहा जदयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो जाएंगे.

सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ने तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट भी तय कर ली है. वह नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं.

चिराग पासवान के कुशवाहा नेता भी RJD के साथ?

बिहार विधानसा चुनाव में RJD कुशवाहा कार्ड खेल रही है. LJP के अजय कुशवाहा भी दोपहर तक RJD जॉइन कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है.

संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह क्या?

संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जेडीयू पर अनदेखी का आरोप लगाया है. माना जा रहा है कि वह पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, जिसके चलते अब संतोष कुशवाहा पाला बदलना चाहते हैं और RJD में शामिल हो सकते हैं.