नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एकसाथ झटका! 2 बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे RJD में शामिल
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले JDU को झटका लगा है. पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा इस्तीफा देकर RJD में शामिल होने वाले हैं. वे नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) को झटके पर झटके लग रहे हैं. पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ा और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी JDU से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो आज (शुक्रवार, 10 अक्टूबर) संतोष कुशवाहा जदयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो जाएंगे.
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ने तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट भी तय कर ली है. वह नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं.
चिराग पासवान के कुशवाहा नेता भी RJD के साथ?
बिहार विधानसा चुनाव में RJD कुशवाहा कार्ड खेल रही है. LJP के अजय कुशवाहा भी दोपहर तक RJD जॉइन कर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है.
संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह क्या?
कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता हैं संतोष कुशवाहा
संतोष कुशवाहा साल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जेडीयू से सांसद रहे. इससे पहले 2010 में वे बीजेपी विधायक बने थे. 2013 में संतोष कुशवाहा बीजेपी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे. अभी पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज हैं. दोपहर 2.00 से 3.00 बजे के बीच वह तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और लेसी सिंह के सामने धमदहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.
संतोष कुशवाहा अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं. ऐसे में आरजेडी ने उनकी नाराजगी का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है.
