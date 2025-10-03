राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया कोलंबिया दौरे के दौरान दिए गए बयानों का बचाव किया. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश और विदेश में हमेशा वही कहते हैं जो वे संसद के अंदर और बाहर बोलते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए अनावश्यक बयानबाजी करती है.

राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर गहलोत का समर्थन

अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी का विदेश में दिया गया कोई भी बयान नया नहीं होता. “जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, वही कहते हैं जो यहां कहते हैं. आजकल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में कुछ छिपा नहीं है. वे भारत में बोलते हैं, वही पूरी दुनिया सुनती है,” गहलोत ने कहा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास जनता को गुमराह करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं बचा है.

पीएम मोदी पर साधा निशाना

गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि लोग यहां जन्म लेने पर अफसोस जताते थे. गहलोत ने सवाल उठाया कि यदि ऐसा था तो इसका अर्थ यह हुआ कि देश का कोई भविष्य ही नहीं था. उन्होंने कहा, “पीएम मोदी का यह कहना लोगों को भ्रमित करने का काम है. असल में बीजेपी घबराई हुई है और जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है.”

#WATCH | Jaipur | On Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi's recent statements in Colombia, Former Rajasthan CM Ashok Gehlot says, "Whenever Rahul Gandhi has gone abroad, he says what he has to say. He says the same things that he speaks inside or outside the House here. He… pic.twitter.com/4jIg6SArFI — ANI (@ANI) October 3, 2025

राहुल गांधी की रणनीति पर टिप्पणी

गहलोत ने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वे जनता के जीवन से जुड़े हैं. चाहे चुनावी धांधली और वोट चोरी की बात हो या अन्य संवेदनशील मुद्दे- राहुल गांधी लगातार इन्हें सामने रखते हैं. गहलोत ने कहा कि ऐसे समय में भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन सवालों को जनता तक पहुंचाती रहेगी.