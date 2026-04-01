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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान12वीं के बोर्ड में निकिता ने स्कोर किए 93.88 परसेंट, नतीजों से 10 दिन पहले छात्रा की मौत, परिवार में पसरा मातम

12वीं के बोर्ड में निकिता ने स्कोर किए 93.88 परसेंट, नतीजों से 10 दिन पहले छात्रा की मौत, परिवार में पसरा मातम

RBSE 12th Results: गंगानगर की निकिता, जिसने 12वीं में 93.88% अंक प्राप्त किए, दुर्भाग्यवश परिणाम से 10 दिन पहले ही हेपेटाइटिस और डायबिटीज से जूझते हुए चल बसी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इस बीच अच्छे अंक लाने वाले और पास होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है. वहीं, गंगानगर जिले में एक घर ऐसा है, जहां बेटी ने अपनी 12वीं में 93.88 परसेंट स्कोर किया लेकिन घर में मातम पसरा हुआ है. रिजल्ट देखने के लिए अब वह छात्रा इस दुनिया में है ही नहीं. नतीजों से 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई. 

दरअसल, गंगानगर जिले की रावला तहसील में निकिता नाम की बच्ची 12वीं में पढ़ती थी. वह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावला की एक होनहार छात्रा थी और उसकी प्रतिभा का सबूत बोर्ड रिजल्ट में साफ था. उसने 12वीं में 93.88 परसेंट मार्क्स हासिल किए. 31 मार्च को आए इस रिजल्ट से करीब 10 दिन पहले ही, 20 मार्च को निकिता की मौत हो गई. 

दो बीमारियों से जंग लड़ रही थी निकिता

निकिता हेपेटाइटिस और डायबिटीज की मरीज थी. लंबे समय से वह इन बीमारियों से जंग लड़ रही थी. निकिता के पिता और माता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर हैं. आज वह जिंदा होती तो उसके माता-पिता यह रिजल्ट देखकर झूम उठते. उनकी बेटी एक अच्छे कॉलेज में जाती और आगे की पढ़ाई पूरी कर परिवार का भविष्य संवारती, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था. नतीजों से 10 दिन पहले ही वह अपने मां-पापा को छोड़कर चली गई.

राजस्थान बोर्ड एग्माज में शामिल हुए थे 8.5 लाख बच्चे

राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 में 12वीं क्लास के लिए लगभग 8.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 8.2 लाख पेपर में बैठे. सबसे अधिक- लगभग 6 लाख बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से थे. साइंस से 2.3 लाख के करीब और कॉमर्स स्ट्रीम में 30,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया.

यह भी पढ़ें: RBSE 12th Result: बाड़मेर की बेटी का कमाल, 12वीं साइंस में हासिल किए 499 अंक, बधाई देने वालों का लगा तांता

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 01 Apr 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Ganganagar News RAJASTHAN NEWS Rajasthan Board Results 2026
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