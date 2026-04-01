राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इस बीच अच्छे अंक लाने वाले और पास होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है. वहीं, गंगानगर जिले में एक घर ऐसा है, जहां बेटी ने अपनी 12वीं में 93.88 परसेंट स्कोर किया लेकिन घर में मातम पसरा हुआ है. रिजल्ट देखने के लिए अब वह छात्रा इस दुनिया में है ही नहीं. नतीजों से 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई.

दरअसल, गंगानगर जिले की रावला तहसील में निकिता नाम की बच्ची 12वीं में पढ़ती थी. वह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावला की एक होनहार छात्रा थी और उसकी प्रतिभा का सबूत बोर्ड रिजल्ट में साफ था. उसने 12वीं में 93.88 परसेंट मार्क्स हासिल किए. 31 मार्च को आए इस रिजल्ट से करीब 10 दिन पहले ही, 20 मार्च को निकिता की मौत हो गई.

दो बीमारियों से जंग लड़ रही थी निकिता

निकिता हेपेटाइटिस और डायबिटीज की मरीज थी. लंबे समय से वह इन बीमारियों से जंग लड़ रही थी. निकिता के पिता और माता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर हैं. आज वह जिंदा होती तो उसके माता-पिता यह रिजल्ट देखकर झूम उठते. उनकी बेटी एक अच्छे कॉलेज में जाती और आगे की पढ़ाई पूरी कर परिवार का भविष्य संवारती, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था. नतीजों से 10 दिन पहले ही वह अपने मां-पापा को छोड़कर चली गई.

राजस्थान बोर्ड एग्माज में शामिल हुए थे 8.5 लाख बच्चे

राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 में 12वीं क्लास के लिए लगभग 8.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 8.2 लाख पेपर में बैठे. सबसे अधिक- लगभग 6 लाख बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से थे. साइंस से 2.3 लाख के करीब और कॉमर्स स्ट्रीम में 30,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया.

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