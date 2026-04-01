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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPBKS Vs GT: पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद शुभमन गिल ने दे दिया ये कैसा बयान, कहा- 'मुझे लगता है कि ये...'

PBKS Vs GT: पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद शुभमन गिल ने दे दिया ये कैसा बयान, कहा- 'मुझे लगता है कि ये...'

गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद कप्तान कप्तान शुभमन गिल ने 162 के टोटल को कम बताया. उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और युवा अशोक शर्मा की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए टीम का हौसला बढ़ाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Apr 2026 08:22 AM (IST)
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Shubman Gill Made Major Statement: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच बीती रात यानी 31 मार्च को खेला गया. मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पंजाब के खिलाफ मिली हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल थोड़े निराश जरूर दिखे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के जज्बे की तारीफ की. गिल ने हार के लिए अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों द्वारा रन न बना पाने और ओस के कारण बदली परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया.

शुभमन गिल ने बताया 162 के स्कोर को अपर्याप्त

शुभमन गिल ने मैच के बाद माना कि उनकी टीम स्कोरबोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं बना सकी थी. गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि ये 210-220 रनों वाली विकेट थी. हमने सोचा था कि 175 एक अच्छा स्कोर होगा, लेकिन हमने लगातार विकेट गंवाए और आखिरी 5 ओवरों में ज्यादा रन नहीं बना सके. जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती गई, शॉट खेलना मुश्किल होता गया.’ इस मैच में गुजरात की ओर से गिल ने 39 और जोस बटलर ने 38 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिस वजह से पूरी टीम 162/6 ही बना पाई.

मैच हारने के बाद गिल ने अपने गेंदबाजों का किया बचाव

गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 163 रनों के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया, लेकिन गिल ने अपने गेंदबाजों का बचाव किया. उन्होंने कहा कि दूसरी पारी में बारिश और गीली गेंद के कारण बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो गई थी. प्रसिद्ध कृष्णा को देर से गेंदबाजी पर लाने के सवाल पर गिल ने कहा, 'प्रसिद्ध सही समय पर आए, उन्होंने विकेट लिए और हमें 17वें-18वें ओवर तक मैच में बनाए रखा. वे नेट्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे.’

शुभमन ने युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की तारीफ

शुभमन गिल ने युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें टीम के लिए एक बेहतरीन खोज बताया. गिल ने कहा, ‘अशोक खेल पर बहुत मेहनत करते हैं. मैं उनसे कुछ महीने पहले एक कैंप में मिला था. वे अच्छा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे जारी रखेंगे.’ गुजरात को मिली हार के बावजूद गिल ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि लड़कों ने अच्छा प्रयास किया और उन्हें बस अपनी प्रतिभा दिखाते रहनी है.

Published at : 01 Apr 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Prasidh Krishna GT Vs PBKS Cricket News SHUBMAN GILL INDIAN PREMIER LEAGUE Ashok Sharma IPL 2026
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