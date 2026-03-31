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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: फिल्मी अंदाज में भीलवाड़ा से टॉप मोस्ट वांटेड तस्कर शेरदिल गिरफ्तार, फोन कॉल से खुली पोल

Rajasthan News: फिल्मी अंदाज में भीलवाड़ा से टॉप मोस्ट वांटेड तस्कर शेरदिल गिरफ्तार, फोन कॉल से खुली पोल

Rajasthan News: भीलवाड़ा में एएनटीएफ ने फिल्मी अंदाज में टॉप मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर शेरदिल को होटल से गिरफ्तार किया. महिला मित्र की मदद से लोकेशन ट्रैक कर बड़ी कार्रवाई की गई.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 Mar 2026 10:31 PM (IST)
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भीलवाड़ा में सोमवार (30 मार्च) रात एक बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा मामला सामने आया, जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मोस्ट वांटेड तस्कर शेरदिल उर्फ दद्दू को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई हमीरगढ़ इलाके के एक होटल में की गई, जहां शेरदिल आराम से डिनर कर रहा था.

पुलिस ने पहले से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और सही समय का इंतजार कर रही थी. जैसे ही मौका मिला, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की टीमों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बिना किसी बड़े हंगामे के पकड़ लिया.

गिरफ्तारी से पहले शेरदिल अपनी महिला मित्र से फोन पर बात कर रहा था और बड़े आत्मविश्वास से कह रहा था कि पुलिस घेर भी ले तो जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा. लेकिन यही बातचीत उसके लिए भारी पड़ गई. पुलिस को इसी कॉल से अहम सुराग मिला और उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति तेज कर दी. इस जानकारी के आधार पर ही होटल तक पहुंचकर उसे दबोच लिया गया.

महिला मित्र बनी सबसे अहम कड़ी

इस पूरे ऑपरेशन में शेरदिल की महिला मित्र ने अहम भूमिका निभाई. दरअसल, फरारी के दौरान उसकी दोस्ती मध्यप्रदेश की एक महिला से हुई थी. शुरुआत में वह महिला पूरी तरह वफादार रही और पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी. लेकिन एएनटीएफ ने चालाकी से काम लेते हुए उसके मन में शक पैदा कर दिया. पुलिस ने उसे बताया कि शेरदिल की अजमेर में भी एक और महिला मित्र है.

यह बात सुनकर महिला नाराज हो गई और धीरे-धीरे पुलिस के संपर्क में आ गई. इसके बाद उसने शेरदिल की लोकेशन, मोबाइल नंबर, गाड़ी की जानकारी और उसकी गतिविधियों की पूरी डिटेल पुलिस को देनी शुरू कर दी. उसने यह भी शर्त रखी कि वह हर आधे घंटे में शेरदिल से बात करेगी, जिससे पुलिस को लगातार अपडेट मिलता रहा.

5 बार पुलिस को दे चुका था चकमा

शेरदिल पहले भी 5 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था. वह अक्सर हथियारों के साथ रहता था और खुद को पकड़ में न आने वाला समझता था. लेकिन इस बार पुलिस ने तकनीक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सारी चालें फेल हो गईं.

अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी

आईजी विकास कुमार के मुताबिक, अब राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग्स का नेटवर्क सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि यह अंतरराज्यीय और संगठित रूप ले चुका है. शेरदिल इसी नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी था.

प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र का रहने वाला शेरदिल पठान अफीम, एमडी, एमडीएमए और स्मैक जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करता था. वह प्रतापगढ़ में ड्रग्स तैयार कर रतलाम और मुंबई तक सप्लाई करता था और एजेंटों के जरिए पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था.

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क पर बड़ी चोट है. एएनटीएफ अब इस गिरोह के अगले यानी पांचवें किंगपिन पर नजर बनाए हुए है. आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 31 Mar 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Bhilwara News RAJASTHAN NEWS
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