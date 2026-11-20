कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के राष्ट्रीय सचिवों की नई सूची जारी कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 19 नवंबर को नियुक्तियों से जुड़ी प्रेस रिलीज जारी की. इस सूची में राजस्थान से 4 नेताओं को सचिव बनाया गया है. इन नियुक्तियों को प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

AICC की ओर से जारी सूची में राजस्थान के लिए चार सचिवों के नाम शामिल हैं. इनमें विश्व विजय सिंह, पोरलक खार्ते, डॉ. पालक वर्मा और मनोज बागरी को जिम्मेदारी दी गई है. इन नेताओं को प्रदेश में पार्टी संगठन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी मिलेगी.

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संगठन मजबूत करने की तैयारी

राजस्थान में कांग्रेस के सामने आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है. पार्टी को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में संगठन की स्थिति सुधारने के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल भी बनाना होगा.

विधानसभा चुनाव में अभी करीब दो साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां पहले से तेज करने के संकेत दिए हैं. नए सचिवों की नियुक्ति को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

जिलों में सक्रियता बढ़ाना होगी बड़ी चुनौती

नए सचिवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी की स्थिति का आकलन करना और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाना होगा. इसके अलावा पार्टी नेताओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन की गतिविधियों को गति देने पर भी ध्यान देना होगा.

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कांग्रेस की कोशिश होगी कि चुनाव से पहले प्रदेश में पार्टी का संगठन मजबूत हो और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरें. ऐसे में राजस्थान के इन चार नए AICC सचिवों की भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है.