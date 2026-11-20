राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. नए विद्यार्थियों के साथ रैगिंग और दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार अब विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाने के साथ शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था करने जा रही है.

मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के मोबाइल में राजकॉप पुलिस ऐप डाउनलोड करवाया जाए. कॉलेज प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. इस ऐप के जरिए विद्यार्थी रैगिंग या किसी अन्य अप्रिय घटना की शिकायत सीधे पुलिस तक पहुंचा सकेंगे. इससे उन्हें कॉलेज प्रशासन के अलावा पुलिस से भी मदद मिल सकेगी.

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SMS मेडिकल कॉलेज का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा

सरकार ने रैगिंग रोकने के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के एंटी रैगिंग मॉडल को प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत SMS मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की टीम दूसरे कॉलेजों में जाकर वहां के प्रशासन को जरूरी मार्गदर्शन देगी.

सभी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वॉड को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नियमित निरीक्षण करने और मिलने वाली शिकायतों का तय समय में निस्तारण करने को कहा गया है.

छात्रों और अभिभावकों से लिए जाएंगे शपथ पत्र

रैगिंग रोकने के लिए नए विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों से भी एंटी रैगिंग शपथ पत्र लिए जाएंगे. वरिष्ठ विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे.

इसके अलावा मेंटर-मेंटी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. इसका मकसद नए विद्यार्थियों को ऐसा माहौल देना है, जहां वे बिना किसी डर के अपनी परेशानी शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन के सामने रख सकें.

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मंत्री खींवसर ने कहा कि रैगिंग में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. कॉलेजों में सुरक्षित माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर किसी तरह का असर न पड़े.