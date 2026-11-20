समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और नेता डॉ. एसटी हसन ने गोरखपुर में कथित तौर पर अखिलेश यादव के दौरे के दौरान हुए हादसे में बच्चे की मौत को लेकर विवादित बयान दिया है. सपा नेता ने कहा कि बच्चे को उसके माता-पिता को संभालना चाहिए था. यह एक हादसा था, क्या किसी ने जानबूझकर बच्चे को मार दिया? उन्होंने कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है.

वहीं आजम खान को जमानत मिलने पर एसटी हसन ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि देश के इतने बड़े नेता को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और अब अदालत से उन्हें राहत मिली है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अंधेरे दौर में अदालतें ही इंसाफ की उम्मीद और रोशनी की किरण हैं.

सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि आजम खान के खिलाफ जिन मामलों में उन्हें जेल में रखा गया, उनमें ठोस सबूत नहीं थे. जेल में उनके इतने साल बर्बाद हो गए. अगर वह बाहर रहते तो देश और समाज की कितनी सेवा कर सकते थे. इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

आजम खान ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया

पूर्व मंत्री आजम खान की राजनीतिक भूमिका पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है. यूनिवर्सिटी और स्कूल बनवाए हैं. उनकी रिहाई से लोगों में खुशी है और आने वाले चुनाव में आजम खान के नाम पर भी वोट मिलेंगे.

जनता ही तय करेगी कि किस पार्टी को कितना समर्थन

वहीं साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एसटी हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है. जनता ही तय करेगी कि किस पार्टी को कितना समर्थन देना है और किसे कहां खड़ा करना है.

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